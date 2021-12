“Mamma, vuoi sposare il mio papà?”, la commovente proposta di matrimonio sulla tutina nel neonato Il piccolo Cosimo ha indossato una tutina speciale nel giorno della sua nascita con la scritta “Mamma, vuoi sposare il mio papà?”. Una proposta di matrimonio unica avvenuta all’ospedale San Pio di Castellaneta (Taranto).

A cura di Chiara Ammendola

Una proposta di matrimonio inusuale ma certamente romantica. È quella che un neo papà ha voluto fare alla propria compagna a pochi minuti dal parto: in attesa di poter conoscere il proprio figlioletto appena nato, Simona lo ha visto arrivare nella culla dell'ospedale San Pio di Castellaneta (Taranto) scortato dal compagno Antonio. Quando lo ha scoperto per prenderlo in braccio ha visto che sulla tutina c'era una scritta ben precisa: “Mamma, vuoi sposare il mio papà?”.

Il pianto di gioia della neo mamma Simona

Una sorpresa che ha lasciato la neo mamma senza parole e soprattutto l'ha inondata di un mare di emozioni che ha espresso in un pianto di gioia. E così dopo aver afferrato un pennarello a Simona non è rimasto altro che dare la fatidica risposta al suo compagno: "Sì". Due parole accolte da un lungo applauso dei medici e del personale della struttura ospedaliera che erano a conoscenza di quello che sarebbe successo e hanno così celebrato insieme alla coppia di futuri sposi la notizia. La scena è stata ripresa in un video poi postato sulla pagina Facebook Nascere a Castellaneta, gestita da alcuni operatori del reparto guidato da Nicola del Gaudio.

La gravidanza difficile e la nuova insieme

Una gioia indescrivibile per Simona che, prima della nascita del piccolo Cosimo avvenuta nel reparto di Ginecologia dell'ospedale San Pio, ha avuto dei problemi di salute e una gravidanza delicata, con alcune complicazioni mediche e un parto cesareo difficile. Per fortuna tutto è andato bene e ora il piccolo Cosimo ha potuto fare da ambasciatore di un messaggio importantissimo con una tutina speciale sulla quale la sua mamma ha posto una X sul "Sì" a sugellare l'inizio di una nuova fase della loro vita insieme.