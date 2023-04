Mamma scende dal treno per recuperare uno zaino, i suoi due bambini ripartono da soli Momenti di paura tra Prato e Firenze, dove una donna per recuperare lo zainetto del figlio lasciato su una panchina in stazione, non avrebbe fatto in tempo a salire sul treno che è partito coi due fratellini da soli.

A cura di Biagio Chiariello

Per recuperare una borsa su una panchina della stazione di Prato, un madre ha lasciato i due figli a bordo di un treno regionale e non è riuscita a salire con loro. Fortunatamente i due piccoli, 10 e 5 anni, sono stati rintracciati e riaffidati alla madre dagli agenti della polizia ferroviaria

Momenti di apprensione tra le stazioni di Prato e Firenze dove i due fratellini sono ripartiti mentre la loro madre è rimasta chiusa fuori dal convoglio. La donna era infatti salita sul regionale insieme ai due bambini, ma proprio all'ultimo momento si è resa conto che uno dei due bambini aveva dimenticato lo zainetto.

È scesa per prenderlo ma non ha fatto in tempo a risalire sul treno che è partito in direzione di Firenze.

La donna, chiaramente preoccupata, ha subito la Polfer di Prato centrale che, a sua volta, ha allertato la centrale operativa del compartimento di Firenze per inviare una pattuglia ad attendere il treno su cui viaggiavano i due piccoli.

Rintracciati, i bambini sono stati tranquillizzati e accompagnati negli uffici di polizia, dove, qualche minuto dopo, hanno potuto riabbracciare la madre all'arrivo del convoglio alla stazione fiorentina di Santa Maria Novella.

La polizia ferroviaria lo ha segnalato tra gli interventi delle ultime settimane: solo in Toscana sono state controllate 2.400 persone, arrestando una persona, elevando due sanzioni e otto denunce.

Un episodio che in qualche modo ricordo quello avvenuto il mese scorso alla stazione di Bologna quando un bambino di 11 anni che viaggiava con la mamma su un Freccia Rossa è sceso, attardandosi sulla banchina e rimanendo così da solo quando il convoglio ad alta velocità è ripartito. Una storia fortunatamente finita per il meglio così come quella di Firenze.