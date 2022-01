Mamma riconosce il figlio vandalo dopo il post del sindaco e lo smaschera: pagherà i danni È avvenuto a Fossano (Cuneo). Appena ha capito che il figlio aveva compiuto atti di vandalismo è andata dal sindaco impegnandosi a ripagare i danni provocati dal 12enne.

A cura di Susanna Picone

Si rende conto che il figlio ha compiuto atti di vandalismo nella loro città e decide di smascherarlo, rivolgendosi al sindaco. Arriva da Fossano, nella provincia di Cuneo, una storia di civiltà e sicuramente una lezione per il giovane vandalo. Qualche giorno fa il primo cittadino Dario Tallone aveva affidato alla sua pagina Facebook un post per denunciare l’ennesimo atto di vandalismo in città. Con tanto di foto, Tallone aveva scritto: “Continuano gli atti di vandalismo contro il patrimonio comunale! Con la videosorveglianza che questa amministrazione continua a implementare sul territorio, riusciamo il più delle volte ad identificare gli autori e la maggior parte sono ragazzi giovani! Non sempre si riesce a far rimborsare i danni, vengono convocati con i genitori e a differenza di quando eravamo noi giovani, non si ha neanche la soddisfazione di vedere i genitori a darli quattro schiaffi, anzi ci sentiamo ancora dire che si annoiano, colpa del sistema, colpa del covid, ecc! Ecco che cosa hanno combinato questa settimana, ovviamente il motivo sarà ‘poveretti si stavano annoiando’”.

Un post duro, sotto il quale sono apparsi commenti tutt’altro che teneri nei confronti dei vandali cittadini, e che ha spinto una donna a presentarsi in Comune insieme al figlio, un ragazzino di 12 anni, e al marito. E davanti al figlio la donna ha promesso di ripagare quanto danneggiato dal ragazzino. "La mamma aveva trovato il figlio sabato pomeriggio con una bomboletta spray azzurra: ha visto il post e ha capito – ha raccontato il sindaco -. Al ragazzo ho spiegato che nelle immagini della videosorveglianza pubblica si vedevano bene lui e i tre compagni mentre spaccavano a pietrate un vetro e coloravano con una bomboletta spray le fiorire. I genitori si sono impegnati a ripagare i danni". I vandali individuati in questa occasione hanno 12 anni e per legge non sono imputabili.