Mamma non vuole dare il figlio in affido a un’altra famiglia e lo rapisce da una comunità. Ora è in fuga

A cura di Davide Falcioni

Una donna originaria della Costa D'Avorio è da ieri in fuga nel Salento dopo aver prelevato e portato via il figlio di 5 anni da una comunità a cui il piccolo era stato affidato dopo che le era stata revocata la potestà: erano state avviate le procedure per l’affido del bimbo a una famiglia individuata dalla Procura.

Le ricerche dei due si stanno concentrando nelle campagne tra i comuni Sannicola, Alezio e Gallipoli, dove il segnale del telefono cellulare della donna è stato rintracciato. Ieri il bambino era stato accompagnato nella struttura protetta dai genitori affidatari presso la comunità di Galatina per consentirgli di incontrare la madre biologica.

Stando a quanto riferisce Repubblica intorno alle 15.30 la donna si sarebbe recata nella sede principale della comunità per fare un tratto di strada insieme alla psicologa e al figlio, per spostarsi poi insieme nel vicino plesso adibito all’ascolto. All'improvviso la donna ha abbracciato il figlio. "Adesso tu vieni con me a fare un giro" gli avrebbe detto. Poi ha strattonato la psicologa e si è allontanata.

La donna si è quindi data alla fuga in auto su una vettura che aveva appositamente lasciato a metà strada avendo presumibilmente progettato la fuga.

Aperto un fascicolo d'inchiesta per sottrazione di minore. Sin dalla nascita il bambino era stato affidato ad una comunità per i problemi di alcolismo riscontrati a carico della madre la quale non era stata considerata idonea alla genitorialità dal Tribunale per i minori.