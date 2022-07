Maltempo e trombe d’aria in Piemonte e Liguria. Crolla muro di stalla, un morto nel Piacentino Piogge, nubifragi e trombe d’aria si sono abbattute su Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna, provocando danni ovunque. Nel Piacentino un uomo è morto travolto da un muro crollato per il forte vento.

A cura di Chiara Ammendola

Mentre il caldo rende l'aria rovente in gran parte dell'Italia, in molte regioni si sono invece abbattuti nubifragi e trombe d'aria provocando danni in numerose città. Nel Piacentino un uomo è morto schiacciato da un muro crollato a causa del forte vento, mentre in Piemonte le forti raffiche di vento hanno spazzato via i tetti di alcune abitazioni. Piove anche in Liguria.

La situazione più critica al momento è in Emilia-Romagna, in particolare nella zona tra Piacenza e Parma dove un uomo è morto sotto il muro di una stalla crollato per la violenta tromba d'aria che si è abbattuta nel Piacentino nel tardo pomeriggio di oggi. L'incidente è avvenuto in un'azienda agricola di Besenzone, nella Bassa tra Parma e Piacenza. Sul posto stanno operando vigili del fuoco ed è intervenuto il 118.

A Piacenza invece una bomba d'acqua ha colpito la fiera patronale di Sant'Antonino travolgendo le circa 300 bancarelle presenti sul passeggio pubblico. Raffiche di vento fino a 90 chilometri orari hanno rovesciato le tende dei banchi: una persona è rimasta ferita nel crollo del dehor di un bar. A Fiorenzuola il sottotetto dell'atrio dell'ospedale è stato colpito da raffiche di vento e pioggia. A Calendasco invece diversi alberi e un palo della luce son stati abbattuti dal vento e ci sono circa 1.500 utenze senza luce, così come riportato dal sindaco Filippo Zangrande.

Il maltempo ha provocato danni anche in Piemonte, in particolare il Cuneese, il basso Astigiano e il basso Alessandrino, con raffiche di vento oltre i 130 chilometri orari. Mel Cuneese, un fulmine ha colpito il campanile della cappella della Natività di Maria, nella frazione di Roa‘ Sottana a Niella Tanaro. Case scoperchiate a Castelnuovo Calcea a causa di una tromba d'aria. Il forte vento che ha sferzato Spigno Monferrato (Alessandria), al confine con la Liguria, ha provocato il crollo di metà del tetto di una chiesa.