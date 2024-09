Maltempo Treviso, bomba d’acqua a Nervesa della Battaglia: grandinate, allagamenti e scuole chiuse Un violento nubifragio ha colpito martedì sera, 10 settembre, la zona dell’Alta Marca. Caduti nell’arco di un’ora (dopo le 20 circa) oltre 135 millimetri di pioggia. Situazione particolarmente complicata a Nervesa della Battaglia, con scantinati allagati e tombini fuori uso. Per oggi il sindaco ha deciso di chiudere le scuole. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Il maltempo ha funestato la serata di ieri, martedì 10 settembre, in Veneto, in particolare nella provincia trevigiana. Violenti temporali e grandinate si sono abbattuti su tutta la zona dell’Alta Marca. Caduti nell’arco di un paio d'ore oltre 135 millimetri di pioggia.

Il comune di Nervesa della Battaglia è stato il più colpito. Una vera e propria bomba d’acqua, accompagnata da forte vento e qualche tuono, ha portato all'allagamento di decine di scantinati e negozi, le strade si sono trasformate in veri e propri torrenti e i canali sono esondati.

Via Luzzati e via Battistella sono rimaste, in parte, sommerse dall’acqua caduta in maniera consistente in poco tempo. Particolarmente colpita la zona di Sant’Andrea, dove i tombini non sono riusciti a contenere la quantità d’acqua.

L'evento meteorologico estremo si è scatenato poco prima delle 21, portando anche grandine, e non ha accennato a placarsi fino alle 21.45.

Molte strade, come la Schiavonesca Marosticana, che attraversa il centro di Nervesa, sono state chiuse al traffico, mentre alcune famiglie nella zona del Montello sono rimaste isolate, altre sono state evacuate dalla loro abitazione.

Per la giornata di oggi il sindaco Mara Fontebasso ha ordinato la chiusura di tutti gli istituti scolastici presenti. Questo, riporta l'ordinanza municipale, al fine di permettere una ricognizione all'interno delle singole strutture "la cui situazione non è nota". Certo è che "i locali della mensa sono inagibili e almeno una palestra comunale non è utilizzabile". "La situazione di maltempo si sta protraendo da alcune ore – chiude il sindaco – e si prevede possa continuare ulteriormente".

Almeno un centinaio le chiamate ai vigili del fuoco, anche se la pioggia mista a grandine ha reso estremamente difficoltose le operazioni di soccorso. Mobilitata anche la Protezione civile. Anche i comuni vicini di Giavera, Volpago e Montebelluna hanno subito danni considerevoli. Forti temporali si sono registrati anche sul litorale, in particolare al Lido di Venezia.

Sono stati quasi un centinaio gli interventi effettuati dai pompieri tra le province di Treviso e Venezia.