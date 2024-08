video suggerito

Maltempo si abbatte sull'Italia, tromba d'aria in Salento e temporali a Pitigliano Una violenta ondata di maltempo ha colpito l'Italia da Nord a Sud, mettendo in ginocchio la Toscana con strade allagate a Pitigliano e provocando una tromba d'aria in Salento e in Sicilia, dove una barca a vela è affondata a Palermo a causa del maltempo di questa notte.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una forte ondata di maltempo in arrivo dal Nord Europa ha provocato danni in Italia da nord a Sud, con crolli termici e violenti temporali. È di poche ore fa la notizia di una barca a vela affondata nei pressi di Palermo a causa di una vera e propria tromba d'aria scatenatasi durante la notte, ma la Sicilia non è l'unica regione dove il maltempo ha provocato danni. Nella giornata di domenica, ci sono stati allagamenti sulla costa toscana. forti temporali in Liguria e perfino una tromba d'aria nel Napoletano. Disagi per i trasporti a Reggio Calabria.

Maltempo in Toscana: allagamenti a Castelfiorentino e Gambassi Terme

Moltissimi danni anche in Toscana, dove dalle 14 di domenica 18 agosto sono giunte 30 richiesto di intervento alla sala operativa dei Vigili del fuoco del Comando di Firenze per le avverse condizioni meteo. Particolarmente colpiti i comuni di Castelfiorentino, Gambassi Terme ed Empoli per alberi e rami pericolanti, messa in sicurezza di oggetti pericolanti e danni d'acqua.

Un nubifragio si è abbattuto su Pitigliano (Grosseto) con 25 mm di pioggia caduti in 15 minuti e 80 mm cumulati in pochissimo tempo.

Temporali nelle Marche: tromba d'aria tra Falconara e Castelferretti

Nel pomeriggio di ieri, domenica 18 agosto, il cielo si è oscurato su gran parte della zona costiera e dell'entroterra, portando violento temporali. Tromba d'aria di breve durata, ma molto forte, sulla zona industriale tra Falconara e Castelferretti.

Il vortice ha divelto alcune lamiere di una carrozzeria di via del Consorzio. La Polizia locale e i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere i detriti e dopo alcuni minuti la viabilità è stata regolarmente ripristinata. Tra i danni segnalati, una finestra rotta in un condominio del centro e alcuni bidoni della spazzatura finiti sulle auto parcheggiate in sosta.

Problemi anche a Senigallia, dove il temporale estivo ha portato disagi alla circolazione. La pioggia battente ha provocato allagamenti in alcuni sottopassi tra cui quello di Via Dogana Vecchia, prontamente chiuso e monitorato dalla Polizia Locale.

La chiusura al transito ha creato una lunga fila di auto su buona parte di Lungomare Mameli.

In ginocchio anche San Benedetto del Tronto

Questa mattina in 90 minuti sono caduti su San Benedetto del Tronto 104 millimetri di pioggia: sottopassi e strade allagate, ma anche scantinati e garage privati sommersi. Le previsioni meteo indicano la possibilità che il maltempo possa ripresentarsi nell'arco della giornata.

Il sindaco Antonio Spazzafumo, insieme al vicesindaco Antonio Capriotti e all'assessore alla protezione civile Bruno Gabrielli, ha convocato un vertice d'urgenza in Comune con le partecipate CIIP, Picenambiente, Azienda Multi Servizi, il referente della Polizia Locale per la Protezione civile e il funzionario del servizio Manutenzione.

Fin quando il livello dell'acqua delle condutture principali non si sarà abbassato, non sarà possibile veder defluire l'acqua dai sottopassi. Per questo entreranno in azione due idrovore del Radio Club Piceno, una del gruppo di volontari di Protezione civile di Carassai, una del gruppo di Protezione civile di San Benedetto e tre mezzi autospurgo della CIIP a supporto dei Vigili del Fuoco.

tromba d'aria a Gagliano del Capo

Tromba d'aria anche nel Salento: le immagini da Gagliano del Capo

Tromba d'aria anche nel Salento, dove una tromba d'aria ha agitato il largo dell'Adriatico. Da Tricase Porto sono stati richiamati i pescatori che erano in mare. Stesso fenomeno anche a Santa Cesarea Terme e Gagliano del Capo. Da qui arrivano immagini spaventose: nelle foto e nei video è chiaramente visibile una tromba d'aria parecchio forte e di grande intensità.

Maltempo sulla Sicilia: violenti temporali e allagamenti

L'ondata di maltempo ha provocato non pochi danni in provincia di Messina e lungo la costa settentrionale dei Nebrodi. Allagamenti tra Naso‚ Gliaca di Piraino e Brolo. In meno di due ore sono caduti ben 112mm di pioggia a Piraino, 92mm a Gioiosa Marea, 75mm a Mirto, 73mm a Naso, 67mm a Ficarra, 62mm a Castell’Umberto, 60mm a Rocca di Caprileone e Sinagra, 53mm a Sant’Angelo di Brolo, 49mm a Montagnareale.

Le temperature sulla Sicilia nordorientale sono scese sotto i 30°C per via del maltempo, anche se la zona ha pagato lo scotto con allagamenti e strade trasformate in fiumi.