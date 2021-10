Maltempo, nuovo record nazionale di piogge: 496 mm in sole 6 ore a Cairo Montenotte, Savona Record di precipitazioni in Liguria, dove è in corso una allerta rossa per la presenza statica della perturbazione “Christian” che interessa la regione da ieri mattina. La situazione peggiore a Cairo Montenotte, dove sono caduti 496 mm di pioggia in sei ore, praticamente mezzo metro d’acqua piovana…

A cura di Biagio Chiariello

L'Italia ha appena battuto il record nazionale di precipitazioni nelle 6 ore. Ieri, 5 ottobre, a Cairo Montenotte, in provincia di Savona, si sono sono abbattuti 496 millimetri di pioggia, praticamente mezzo metro d'acqua piovana, superando i 472 millimetri caduti a Brugnato, in provincia di La Spezia, il 25 ottobre del 2011. Lo ha fatto sapere Limet, il Servizio Meteo per la Liguria, tramite fonti ARPA Liguria – Rete idrografica.

Ondata di maltempo in provincia di Savona

Da ormai due giorni la zona del savonese, soprattutto la zona delle valli dell’entroterra, è interessata da una fortissima ondata di maltempo che ha portato all’esondazione di diversi fiumi e a numerosi smottamenti. Crollata parte della strada sul passo del Bresca tra Mallare e Bormida. Chiusa la statale del Turchino, quella del Sassello (la ss 334) e alcune provinciali, inclusa quella di Cadibona. Tra le frane una ha comportato anche la chiusura del tratto in direzione nord sulla A26 Genova-Gravellona Toce tra Masone (Genova) e Ovada (Alessandria). Per gli stessi motivi è stato chiuso il tratto compreso tra il bivio con la D26 (diramazione Predosa-Bettole) e Masone, in direzione Genova. Sospesa anche la circolazione dei treni tra Savona e Torino via Ferrania e via Altare.

Allerta meteo

La perturbazione atlantica che sta già interessando la Penisola continuerà a determinare condizioni di maltempo anche nelle prossime ore su buona parte dello Stivale portando con sé piogge, temporali e venti forti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che integra ed estende quella diffusa domenica estendendo l’allerta ad oggi per precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Valle D'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Lazio, Campania e Sicilia. Attesa inoltre ancora pioggia su Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto, e venti forti su Emilia-Romagna, Toscana e Liguria. Sulla base dei fenomeni previsti, il Dipartimento ha dunque valutato per oggi una allerta rossa su parte di Lombardia, Piemonte e Liguria.

Nel video il satellite mostra il temporale stazionario che colpisce l'area tutto il giorno.