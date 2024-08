video suggerito

Maltempo in Veneto, forte temporale e diverse frane: bloccate le strade regionali col Friuli Il forte maltempo delle scorse ore ha provocato vari smottamenti che hanno interrotto alcune tra le principali direttrici montane di collegamento tra Friuli e Veneto. In particolare è stata chiusa la strada regionale 355 in località Acquatona, tra San Pietro di Cadore, sempre nel Bellunese, e Sappada.

A cura di Biagio Chiariello

La situazione nel Comelico

Il maltempo si abbatte sul nord Italia. Due frane hanno interrotto la viabilità tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 agosto. Per oggi è peraltro previsto un'allerta meteo su diverse regioni settentrionali.

La situazione peggiore nel Comelico, territorio in provincia di Belluno, dove il forte temporale della serata di ieri ha provocato grossi disagi. Una frana è caduta sulla SR52 Carnica, in località Sega Digon. La strada è stata chiusa circa due ore per liberarla dai detriti.

Una colata di migliaia di metri cubi di detriti ha invece bloccato la strada regionale 355 in località Acquatona, tra San Pietro di Cadore, sempre nel Bellunese, e Sappada, in Friuli; un secondo smottamento ha invaso la regionale 465 di forcella Lavardet da Pesariis, poco dopo il confine tra le due regioni. Chiusa anche la strada regionale 255 in località Acquatona.

Una terza frana aveva isolato Borgata Palù ma il Coc di Comelico Superiore ha operato subito e la strada è stata riaperta nel corso della notte.

Sappada (Friuli) irraggiungibile dal Cadore

La via di comunicazione tra il Friuli e la provincia di Belluno è inaccessibile, come riportato sui canali social di Veneto Strade. L'unica arteria disponibile è quella che attraversa Forni di Sopra e raggiunge il Bellunese. "Chiusa per frana da questa notte la SR 355 ‘della Val Degano' dal km 39+600 (località Acquatona) fino al confine con il Comune di San Pietro di Cadore in provincia di Belluno" fanno sapere le autorità locali.

Chiusa la SR 355 “della Val Degano”

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, che hanno impegnato tutti i volontari e i permanenti della zona per gestire l’emergenza, rientrata attorno alle 2. Sul posto anche Anas e Veneto strade per liberare la viabilità di competenza.