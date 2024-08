video suggerito

Allerta meteo, temporali in arrivo domani mercoledì 7 agosto: le regioni a rischio per il maltempo Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani, mercoledì 7 agosto. In particolare, l'allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico riguarderà la Provincia Autonoma di Bolzano, in Trentino Alto Adige, e ampi settori di Piemonte e Lombardia. I dettagli.

A cura di Eleonora Panseri

Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani, mercoledì 7 agosto.

Il particolare, l'allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico riguarderà la Provincia Autonoma di Bolzano, in Trentino Alto Adige, e ampi settori di Piemonte e Lombardia.

Maltempo, allerta meteo gialla della Protezione Civile: le regioni interessate

Dipartimento Protezione Civile

Come già detto, per la giornata di domani, mercoledì 7 agosto, la Protezione Civile ha disposto l'allerta gialla nella Provincia Autonoma di Bolzano, in Trentino Alto Adige, e su ampi settori di Piemonte e Lombardia. L'avviso di ordinaria criticità è stato emesso per temporali e rischio idrogeologico. Di seguito i dettagli del bollettino:

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano;

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Pianura settentrionale

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano;

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Le previsioni meteo per mercoledì 7 agosto: sole al Centro-Sud, temporali al Nord

Quella di domani, mercoledì 7 agosto, sarà una mattinata di sole al Centro-Sud, con qualche annuvolamento temporaneo sui rilievi nel pomeriggio e possibili brevi e isolati temporali sull’Appennino centrale e sui rilievi della Sicilia.

Al Nord è invece attesa una fase instabile. Al mattino dovrebbero verificarsi rovesci e temporali fra Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia. Mentre nel pomeriggio ci saranno fenomeni sparsi su Alpi, Prealpi e settori di Pianura.

Alla sera ancora possibili temporali localmente intensi. Le temperature massime saranno in leggero rialzo specialmente al Centro-Sud; al Nord invece ci sarò un calo dei valori termici nelle aree temporaleschi.