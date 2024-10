video suggerito

Maltempo in Sardegna, si cerca giovane disperso a Monte Arcosu: la sua auto trascinata dall'acqua La Sardegna duramente colpita dal maltempo delle ultime ore: proseguiranno anche domani le ricerche di un giovane disperso nell'area di Monte Arcosu. La notte scorsa è stato sorpreso dalle forti piogge assieme ad altre persone, che fortunatamente si sono salvate.

A cura di Susanna Picone

Il maltempo di queste ore ha messo in ginocchio il Sud Sardegna e non si hanno notizie di un giovane disperso nell’area di Monte Arcosu. La notte scorsa l’uomo è stato sorpreso dalle forti piogge assieme ad altre sette persone, che fortunatamente si sono salvate.

Il giovane faceva parte di un gruppo di persone che percorrevano in fuoristrada una strada nella riserva naturale: la sua auto è stata trascinata dall’acqua. Da una prima ricostruzione, risulta che la comitiva stava attraversando la zona per andare a cena da amici quando si è scatenato il nubifragio.

Il gruppo era diviso in diverse auto: quando si è trattato di attraversare un guado, uno dei mezzi è stato trascinato dalla corrente. Gli altri amici sono riusciti a raggiungere un rifugio e a chiedere aiuto e tutti sono stati poi messi in salvo dai vigili del fuoco. Tutti però tranne uno che ancora manca all’appello.

A cercare da ore il giovane disperso ci sono i tecnici del Soccorso alpino provenienti dalle stazioni di Cagliari, Iglesias e Medio Campidano. Ma le operazioni, che proseguiranno domani, sono complicate dall'assenza di viabilità, cancellata dall'acqua, e dalla presenza dei detriti.

L’ondata di maltempo di queste ore ha lasciato il segno in Sardegna. A Siliqua, sempre nel Sud Sardegna, è esondato il rio Forrus, una donna rimasta intrappolata nella sua auto è stata salvata dai vigili del fuoco. Sull'isola si registrano frane, con ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria, e allagamenti.

Anche la Liguria e il Piemonte sono state colpite duramente dal maltempo, mentre la situazione migliora in Emilia Romagna. Domani sarà ancora allerta arancione in settori di Sardegna (per rischio idrogeologico), Lombardia ed Emilia Romagna (per rischio idraulico). Allerta meteo gialla anche in altre regioni al Centro-Nord: Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana e Sardegna.