Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 28 ottobre: le regioni a rischio La Protezione civile ha valutato per domani, lunedì 28 ottobre, una allerta meteo arancione su parte di Lombardia, Emilia-Romagna e Sardegna e allerta gialla in sei regioni per rischio idraulico e idrogeologico.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo continua a imperversare sul centro nord dell’Italia e anche per domani, lunedì 28 ottobre, è allerta meteo arancione in tre regioni e gialla su sei regioni. La Protezione civile infatti ha lanciato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per domani una allerta meteo arancione su parte di Lombardia, Emilia-Romagna e Sardegna e allerta gialla in sei regioni.

Allerta meteo arancione in Lombardia, Emilia-Romagna e Sardegna per il 28 ottobre

A seguito delle intense piogge delle ultime ore, dei nuovi temporali in arrivo e degli allagamenti che hanno interessato il nord Italia e la Sardegna con fiumi ancora in piena, il Dipartimento di Protezione civile ha valutato per domani 28 ottobre una allerta meteo arancione per rischio idraulico per Costa ferrarese e Pianura piacentino-parmense in Emilia Romagna e Bassa pianura occidentale in Lombardia. È allerta arancione per rischio idrogeologico invece su Campidano e Iglesiente in Sardegna.

Allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata inoltre per la giornata di domani, lunedì 28 ottobre, una allerta meteo gialle per rischio idraulico e idrogeologico su vari settori di Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Veneto e Toscana. Tutte le allerte meteo per domani 28 ottobre:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura piacentino-parmense

Lombardia: Bassa pianura occidentale

Sardegna: Campidano, Iglesiente

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Pianura ferrarese

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Belbo e Bormida, Pianura settentrionale

Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Campidano, Iglesiente

Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Piemonte: Belbo e Bormida

Sardegna: Bacini Flumendosa – Flumineddu

Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Etruria-Costa Nord

Meteo, le previsioni per domani 28 ottobre

Le previsioni meteo per domani, lunedì 28 ottobre, indicano al nord cielo nuvoloso con piogge fino al tardo pomeriggio su Emilia-Romagna e triveneto prima di un generale miglioramento dalla sera quando avremo però foschie dense e banchi di nebbia lungo il corso del Po e sulle aree costiere adriatiche. Al Centro invece rovesci e qualche isolato temporale in mattinata su bassa Toscana, Lazio centrosettentrionale ed Umbria, ma con le piogge che si assorbiranno nel pomeriggio. Anche la Sardegna farà i conti con temporali sulle zone meridionali e orientali dell’Isola al mattino ma con precipitazioni comunque in esaurimento nel pomeriggio. Al sud infine nuvolosità bassa ma assolutamente innocua e con tempo asciutto ovunque.