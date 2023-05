Maltempo in Salento: il fortissimo vento sradica le impalcature per la festa patronale a Diso Il maltempo sta flagellando il Salento, soprattutto nelle zone di Presicce-Acquarica, Nardò, Otranto e Diso. Pioggia e vento hanno fatto crollare alberi e luminarie. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco.

A cura di Biagio Chiariello

Non solo in Emilia Romagna, il maltempo delle ultime ore ha provocato ingenti danni anche in Puglia. Forti raffiche di vento e piaggia sta interessando dalla scorsa notte tutto il Salento e hanno provocato l'abbattimento di alberi che hanno invaso strade e cavi elettrici.

Crollate le impalcature per la festa patronale a Diso

Diversi gli interventi eseguiti nelle ultime ore dai vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, per liberare strade e ferrovie da alberi caduti e mettere in sicurezza le luminarie della festa di Diso: un intenso vortice ne ha infatti determinato il crollo.

La squadra dei pompieri di Tricase è ora al lavoro per mettere in sicurezza le impalcature con le luci che erano state approntate per la festa patronale, la più grande del Salento, che attrae ogni anno migliaia di visitatori. Fortunatamente, anche per l'ora in cui si sono verificate le cadute, nessuno è rimasto ferito.

I danni del maltempo in Salento

Rilevanti operazioni dei pompieri anche sulla Provinciale Minervino-Specchia Gallone, dove, un cavo Enel è caduto sulla strada; sulla Presicce Acquarica, sulla Alezio-Taviano e sulla Miggiano-Lugagnano, anche qui, alcuni alberi hanno invaso le corsie, impedendo il transito degli autoveicoli. Lavoro intenso anche sulla strada che collega Nardò ad Avetrana e sulla litoranea tra Otranto e Santa Cesarea Terme per la caduta di alberi.

Sempre a Miggiano i vigili del fuoco hanno liberato la linea ferrata delle ferrovie sud-est dove un grosso albero era caduto impedendo il transito dei treni.

Secondo le previsioni la situazione meteo dovrebbe migliorare a partire dalla serata.