Maltempo in Italia, allerta meteo rossa domani 25 ottobre: le regioni a rischio Allerta meteo per la giornata di domani, lunedì 25 ottobre 2021, a causa del maltempo. Il Dipartimento di Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando varie allerte per temporali e per rischio idrogeologico e idraulico in numerosi settori di Calabria, Sicilia, Basilicata e Puglia.

A cura di Antonio Palma

La fase di maltempo che colpito il sud dell’Italia non lascerà il Paese e anche per domani, lunedì 25 ottobre 2021, è allerta meteo rossa su due regioni per rischio idrogeologico e idraulico e allerta arancione e gialla su quattro regioni. Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, infatti, il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso per lunedì un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quello di ieri ,valutando una allerta rossa per la Calabria meridionale e Ionica e per la Sicilia nord orientale, una allerta arancione per i restanti settori delle due regioni e per alcuni settori della Basilicata. Infine è allerta gialla per la Puglia e la Basilicata.

Allerta meteo rossa lunedì 25 ottobre in 2 regioni

Come spiega il nuovo bollettino di criticità pubblicato oggi dal Dipartimento della Protezione Civile con le allerte meteorologiche e idrogeologiche, per la giornata di lunedì sono attesi temporali molto intensi che dopo le violente piogge di queste ore causeranno accumuli consistenti con un elevatissimo rischio idraulico e idrogeologico. Precipitazioni insistenti son attese su tutto il versante ionico dove i quantitativi accumulati potranno essere eccezionali. Precipitazioni temporalesche sono attese anche sulla Sicilia orientale mentre rovesci più sparsi su Puglia, Basilicata e Campania.

Allerta per vento forte su tutto il sud

Tutta colpa di un’area depressionaria che si è stabilizzata sulla Sicilia determinando una marcata fase di maltempo sull’Isola e sulla Calabria, con precipitazioni intense e persistenti, specie sui settori ionici, e un generale rinforzo dei venti dai quadranti orientali su tutto il Meridione e in particolare sulle aree ioniche calabresi. Proprio il vento ha spinto La Protezione Civile della Regione Campania ad emettere un bollettino di allerta meteo per vento molto forte e mare molto agitato a partire da oggi e fino alle 18 di lunedì 25 ottobre.

Allerta meteo domani 25 ottobre: l'elenco delle regioni

ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Basilicata: Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Basilicata: Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-A1

Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-A1

Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento