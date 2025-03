video suggerito

Maltempo in arrivo: la "goccia fredda" porta piogge e temporali su tutta Italia Un'intensa ondata di maltempo è prevista per oggi nelle regioni del sud Italia. Piogge e temporali proseguiranno anche nei prossimi giorni a causa del fenomeno meteo della "goccia fredda".

A cura di Davide Falcioni

Un'area di bassa pressione in arrivo sul Mar Tirreno meridionale porterà oggi un'intensa ondata di maltempo sulle regioni del Sud, con precipitazioni diffuse e temporali intensi, soprattutto lungo l'arco ionico. Per questa ragione la Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse in collaborazione con le autorità locali, segnalando possibili criticità idrogeologiche e idrauliche.

Allerta meteo diramata per oggi: le zone interessate

Dalle prime ore di oggi, sono in corso piogge e temporali sparsi sulla Sicilia orientale, mentre Basilicata, Puglia e Calabria sono interessate da fenomeni più diffusi e intensi, accompagnati da forti raffiche di vento e attività elettrica. Per la giornata di oggi è stata valutata un'allerta gialla in Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, su gran parte della Sicilia, sui settori meridionali dell’Umbria e sulle zone centro-orientali dell’Emilia-Romagna.

Goccia Fredda: cos'è e dove colpirà

Secondo 3Bmeteo, il vortice ciclonico responsabile dell'ondata di maltempo è alimentato da una massa d'aria fredda in quota, isolata dal flusso principale per effetto della rimonta dell'alta pressione sull'Europa centrale. Questo tipo di circolazione chiusa è noto come goccia fredda, ed è spesso associato a condizioni di instabilità atmosferica prolungata.

Previsioni meteo per i prossimi giorni

Ecco le previsioni meteo per i prossimi due giorni.

Giovedì 27 marzo

Nord : Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Temperature miti di giorno, in calo di notte. Venti da nord.

Centro : Maltempo sulle regioni adriatiche con rischio di nubifragi. Piovaschi sul Lazio, nubi irregolari in Umbria e Toscana. Venti settentrionali.

Sud : Tempo perturbato su gran parte delle regioni peninsulari e nel nord della Sicilia. Precipitazioni intense attese.

Venerdì 28 marzo

Nord: Giornata di bel tempo con cielo sereno. Clima mite di giorno, più freddo di notte.

Centro: Condizioni di stabilità atmosferica con cielo poco nuvoloso. Venti forti da nord. Temperature fresche sulle Adriatiche, più miti sui settori tirrenici.

Sud: Venti forti da nord, cielo spesso nuvoloso e precipitazioni sparse, localmente intense. Aumento delle temperature.