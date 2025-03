video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla con forti temporali domani 26 marzo: l'elenco delle regioni a rischio Maltempo sull'Italia con allerta meteo della Protezione civile: valutata per mercoledì 26 marzo allerta gialla su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, Sicilia, Umbria ed Emilia-Romagna.

A cura di Susanna Picone

Maltempo con piogge diffuse e forti temporali e allerta meteo gialla domani, mercoledì 26 marzo, su settori di otto regioni. Il maltempo, come fa sapere la Protezione civile che ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, colpirà soprattutto il Sud-Italia.

Un’area di bassa pressione in arrivo sul Mar Tirreno meridionale alimenterà un flusso instabile sulle regioni meridionali, in particolare sulle zone dell’arco ionico, che porterà precipitazioni diffuse con fenomeni temporaleschi intensi e persistenti. Il nuovo avviso della Protezione civile prevede dalle prime ore di domani precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia, in particolare sui settori orientali, precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Basilicata, Puglia e Calabria.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto viene valutata allerta gialla sull’intero territorio di Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, gran parte della Sicilia, settori meridionali dell’Umbria e centro-orientali dell’Emilia-Romagna.

Allerta meteo gialla domani su otto regioni

Sul sito della Protezione civile troviamo come ogni giorno il bollettino di criticità con le allerte meteo. Per la giornata di domani è il seguente:

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Emilia Romagna: Pianura modenese, Pianura bolognese

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro Basilicata : Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Molise : Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Puglia : Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno Sicilia : Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Medio Tevere

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Molise : Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Puglia : Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Le previsioni meteo per domani, mercoledì 26 marzo

La giornata di domani, mercoledì 26 marzo, secondo gli esperti meteo sarà contrassegnata da un'importante fase di maltempo su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Campania. In queste regioni sono attese piogge forti con locali temporali. Al Centro-Nord invece inizialmente ci saranno nubi, piovaschi e schiarite soleggiate, poi migliorerà.