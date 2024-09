Maltempo in Abruzzo, si allaga l’ospedale di Pescara: sotterranei e piano terra invasi dall’acqua Il maltempo ha colpito l’Abruzzo nella mattinata di oggi, martedì 17 settembre, causando gravi disagi e danni in diversi centri. Nell’ospedale Santo Spirito di Pescara si sono verificati allagamenti nei sotterranei e al piano terra della struttura. “La situazione ora è sotto controllo”, ha fatto sapere l’Asl dopo il ripristino delle aree interessate. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli allagamenti dell'ospedale di Pescara causati dal maltempo.

Nella giornata di oggi, martedì 17 settembre, il maltempo ha colpito l'Abruzzo, causando gravi disagi e danni in diversi centri. Nell'ospedale Santo Spirito di Pescara si sono verificati allagamenti che hanno interessato i sotterranei e alcune zone del piano terra della struttura.

La direzione dell'ospedale di Pescara, come si legge in una nota della Azienda sanitaria locale, ha immediatamente attivato le procedure di emergenza. Grazie al tempestivo intervento della Uoc Servizi Tecnici Manutentivi, diretta dall'ingegner Antonio Busich, è stato possibile ripristinare in tempi brevissimi le condizioni di sicurezza.

Il direttore sanitario dell'ospedale: "Interventi programmati sospesi in via precauzionale"

"Nel pomeriggio abbiamo sospeso, in via assolutamente precauzionale per consentire le opportune verifiche, gli interventi programmati, mentre sono in corso gli interventi di urgenza- emergenza e gli interventi che sono iniziati in mattinata e che si stanno protraendo. Per domani mattina prevediamo il normale svolgimento delle attività operatorie", ha riferito il direttore sanitario dell'ospedale, Valterio Fortunato.

"Ora la situazione è sotto controllo. I nostri tecnici hanno prontamente ripristinato la piena funzionalità delle aree interessate. Non si registrano disservizi per l'attività assistenziale, che prosegue regolarmente", ha fatto sapere l'Asl di Pescara con un post su Facebook.

Oltre 200 richieste di soccorso per allagamenti ai Vigili del Fuoco

Sono state oltre 200 le richieste di soccorso per allagamenti, infiltrazioni e danni d'acqua giunte alla sala operativa del Comando di Pescara dei Vigili del Fuoco a seguito dell'intensa precipitazione che, dalla tarda mattinata di oggi ha interessato la costa abruzzese. La perturbazione ha colpito, oltre Pescara, anche Montesilvano e Spoltore nella provincia.

Chiuso a Pescara il liceo ‘Leonardo da Vinci' per "rilevanti infiltrazioni"

Dopo l'allerta meteo diramata dalla Protezione civile nazionale, il Comune di Pescara ha deciso di chiudere il liceo scientifico "Leonardo da Vinci", "a seguito delle abbondanti precipitazioni delle ultime ore".

L'edificio, situato in Strada Colle Marino 73, presenta "rilevanti infiltrazioni tali da compromettere le condizioni di sicurezza e di igiene necessarie per l'accoglimento degli alunni e, quindi, il regolare svolgimento dell'attività scolastica".

Urgente, secondo il vice sindaco Maria Rita Carota, "procedere alla sospensione delle attività didattiche per le giornate del 18 e 19 settembre 2024 al fine di porre in essere tutte le misure necessarie ed opportune al ripristino funzionale dei locali, a garanzia della pubblica incolumità".

Chiusi in via precauzionale anche tutti i parchi, come comunicato ancora dal Comune, visto il prolungamento dell'allerta meteo per le prossime 36/48 ore e dopo le verifiche effettuati dagli uffici che si occupano del verde.