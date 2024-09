Video di

Maltempo in Abruzzo, fulmine colpisce il campanile di Montepagano: crolli nella chiesa Il santuario nella provincia di Teramo era appena stato restaurato, sul posto anche il sindaco che ha dichiarato inagibile il campanile. L'ondata di piogge sta interessando in particolare la zona costiera.

A cura di Giovanni Turi

A sinistra, il campanile della Chiesa di Roseto degli Abruzzi colpito da un fulmine (foto Sergio Vitali da gruppo Facebook "Città di Roseto Associazione")

Ondata di maltempo in Abruzzo. Pioggia battente a Pescara con allagamenti di scantinati e circolazione bloccata. Forti disagi anche in provincia di Teramo. In particolare a Tortoreto, Alba Adriatica e Roseto degli Abruzzi, dove la cupola della chiesa della Santissima Annunziata della frazione Montepagano è stata colpita da un fulmine nella mattinata di martedì 17 settembre.

La scarica ha causato un crollo della copertura. E i calcinacci hanno danneggiato alcuni interni del santuario come la parte dell'altare. All'interno della struttura, non c'erano persone. Sono già intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la chiesa cinquecentesca, il cui restauro era stato da poco concluso. L'area è stata transennata.

La Chiesa di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, colpita da un fulmine (credits: Sergio Vitali sul gruppo Facebook "Città di Roseto Associazione")

Sul posto anche il sindaco di Roseto degli Abruzzi, Mario Nugnes, insieme all'ufficio tecnico del Comune per valutare i danni. Per ora, ha dichiarato inagibile il campanile. Nel frattempo, sul gruppo Facebook "Città di Roseto Associazione" rimbalzano alcune testimonianze: "Rumore assordante da casa mia. È saltato il salvavita dell'impianto elettrico!"; "Siamo senza luce"; "Ho sentito un botto".

I danni dall'interno della Chiesa

L'allerta meteo è stata emanata nella giornata di martedì 17 settembre dal Centro funzionale d'Abruzzo della Protezione civile. A essere interessata è soprattutto la fascia costiera della regione. Dal Comune di Pescara sono arrivate circa una trentina di richieste di intervento al Centro operativo comunale, gran parte delle quali per allagamenti nelle attività commerciali o nelle abitazioni.

In città, tanti gli automobilisti bloccati nei sottopassaggi. È stato anche chiuso il centro commerciale Delfino perché invaso dall'acqua. In corso l'intervento dei vigili del fuoco, anche perché sarebbe arrivata una segnalazione del cedimento di una parte di controsoffitto, come riporta Rete8.