Maltempo Emilia Romagna, nubifragio a Bologna e Forlì: oggi allerta meteo arancione e scuole chiuse Dopo il nubifragio di ieri a Bologna e gli allagamenti a Forlì e Cesena, anche oggi è in arrivo una giornata di maltempo sull’Emilia Romagna: allerta arancione sul Ravennate, scuole chiuse a Baiso.

A cura di Ida Artiaco

Il maltempo continua a mettere in ginocchio l'Emilia Romagna. Ieri un nubifragio ha colpito Bologna, mentre frane e smottamenti si sono registrati nelle aree di Forlì e Cesena. Nessuna tregua per oggi: la Protezione civile ha infatti diramato per lunedì 5 giugno un avviso di allerta meteo arancione a causa di forti temporali i arrivo in particolare sulla zona del Ravennate, già pesantemente colpita dall'emergenza alluvione delle scorse settimane, e un altro di allerta gialla su altri settore della Regione.

Maltempo, disagi e allagamenti per pioggia in Emilia Romagna

Già da ieri il maltempo ha colpito alcune zone della Regione. In particolare, un nubifragio si è abbattuto su Bologna e un forte temporale ha provocato frane a Forlì e Cesena.

Piogge intense, anche accompagnate da grandine, hanno messo in difficoltà i guidatori sulle autostrade A1 e A14, dove si sono registrati disagi. A Forlì si sono formati diversi allagamenti, con molte segnalazioni ed eloquenti foto sulle pagine Facebook dei cittadini. A Faenza, dopo le intense piogge, le strade sono diventate torrenti di fango.

Situazione difficile anche a Reggio Emilia dove in seguito a una nuova bomba d'acqua ci sono stati allagamenti, in particolare a Baiso, dove il sindaco Fabrizio Corti ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per oggi, lunedì 5 giugno. Qui si registrano allagamenti e strade chiuse per smottamenti e l'acqua è arrivata anche ad alcune abitazioni, in particolare nella frazione di San Cassiano, ma non si registrano evacuati.

Oggi allerta meteo arancione e gialla: i settori a rischio

Screen dal sito di Arpae.

E anche oggi in Emilia Romagna si prospetta una giornata difficile a causa dei temporali in arrivo. Per questo la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione (criticità moderata) per rischio idraulico e idrogeologico su Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola.

"Il territorio ravennate – dichiara il sindaco Michele de Pascale – presenta ancora condizioni di criticità. Raccomando di stare lontani dagli argini dei fiumi e dalle zone allagabili; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate; non accedere ai capanni e ai sottopassi se allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia, della grandine e del vento o suscettibili di essere danneggiati", si legge sulla pagina Facebook del Comune di Ravenna.

Allerta gialla è stata invece dichiarata per rischio idraulico su Collina bolognese e Alta collina romagnola; per rischio temporali su Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese e per rischio idrogeologico su Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese.