Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 5 giugno: le regioni a rischio La Protezione civile ha diramato il nuovo bollettino delle allerte meteo idro per l’Italia valutando per domani 5 giugno diverse allerte per rischio temporali e per criticità idraulica e idrogeologica in undici regioni.

A cura di Antonio Palma

Torna l’allerta arancione in Emilia Romagna ma è anche allerta meteo gialla per undici regioni domani lunedì 5 giugno 2023. Nel nuovo bollettino delle allerte meteo idro, la Protezione civile infatti ha diramato un nuovo avviso di condizioni avverse, valutando diverse allerte per rischio temporali e criticità idraulica e idrogeologica.

Allerta meteo arancione in Emilia Romagna domani 5 giugno

A causa di temporali e maltempo, per domani in Emilia Romagna torna l’allerta meteo arancione per diversi settori già colpiti dall’alluvione. Lunedì 5 giugno infatti è stata valuta una moderata criticità per rischio idraulico su bassa collina, pianura, costa romagnola e pianura bolognese e per rischio idrogeologico per l’alta collina romagnola. È allerta gialla invece per l’intera regione a causa del rischio temporali. Si temono infatti frane e piene dei corsi d'acqua minori a causa delle forti piogge previste in un territorio già colpito nelle scorse settimane.

Maltempo, domani allerta meteo gialla: le regioni a rischio

Domani è allerta meteo gialla invece per undici regioni a causa del rischio temporali. Per lunedì 5 giugno infatti è stata valutata una allerta di ordinaria criticità sia per l’Emilia Romagna sia per Abruzzo, Basilicata, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria.

Moderata criticità per rischio idraulico / allerta arancione:

Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola

Moderata criticità per rischio idrogeologico / allerta ARANCIONE:

Emilia Romagna: Alta collina romagnola

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sardegna: Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Campidano, Iglesiente, Logudoro, Bacino del Tirso

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Emilia Romagna: Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Allerta meteo domani 5 giugno 2023

Meteo, le previsioni per domani 5 giugno

Le previsioni meteo di domani, lunedì 5 giugno, indicano cielo nuvoloso o molto nuvoloso su gran parte dell’Italia. Nel corso della giornata attesi rovesci e temporali in particolare al Centro-Nord, ma anche nelle aree interne e appenniniche del centro sud, in Sicilia e in Sardegna. Fenomeni intensi nella prima parte della giornata in particolare su Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche. Fenomeni in attenuazione dalla serata quando invece avremo rovesci o temporali diffusi in Sicilia.