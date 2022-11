Maltempo e nubifragio a Stromboli, danni e disagi: fango, massi e detriti venuti giù dalla montagna È bastata una notte di pioggia intensa per creare un vero e proprio fiume di fango sceso dalla montagna a Stromboli. In corso le operazioni per tentare di ripristinare il prima possibile la regolare viabilità.

A cura di Susanna Picone

Stromboli in ginocchio a causa del maltempo. L'isola delle Eolie, che lo scorso maggio aveva dovuto fare i conti con il grosso incendio scoppiato nel set di una serie tv Rai, nelle scorse ore è stata colpita da un violento nubifragio.

Le montagne, prive degli alberi andati in fumo nel rogo di alcuni mesi fa, non hanno trattenuto i detriti erosi dalla pioggia che sono precipitati fino alle strade, trasportati via da fiumi di fango.

Diverse strade e pertinenze delle abitazioni, così come alcune strutture turistiche, sono state invase da fango, massi e detriti che sono venuti giù dalla montagna. I danni provocati dal maltempo rendono complicato se non impossibile il transito e i collegamenti tra una parte e l'altra dell'isola.

Sono attualmente in corso le operazioni per tentare di ripristinare il prima possibile la regolare viabilità. Il sindaco Riccardo Gullo, nella sua veste di commissario per l'emergenza, sta attivando tutti i mezzi necessari per liberare le strade.

Impressionanti le foto pubblicate in rete dagli abitanti. Le strade di Stromboli si sono trasformate in fiumi di fango. “Purtroppo piove e il fango seguita a scendere a valle erodendo il terreno e scavando i torrenti”, le testimonianze sui social. “E il disastro continua, ogni volta che ci sarà un temporale la situazione sarà questa”, scrive un utente.

“Da quando Stromboli non ha più vegetazione in quota (e non ce l'ha, ricordiamolo, per l'incuria e il menefreghismo di una troupe televisiva che ha ‘perso di vista’ un fuoco di scena!) ogni pioggia comporta fiumi di fango che cadono giù dalla montagna. OGNI PIOGGIA. Questo esempio, tragico per l'isoletta eoliana, dovrebbe ricordare a tutti noi il motivo per cui LE PIANTE ESISTONO. Per trattenere la terra con le loro radici, oltre che per farci ombra e darci frutti. Ogni volta che tagliamo un albero, ma anche solo un arbusto, perché ‘dà fastidio ai bimbi, porta le zanzare ai bimbi, causa allergie ai bimbi’ pensiamo a queste scene… pensiamo a Stromboli. Ogni volta che ‘vi mangiunu i manu’ per appiccare un fuoco in campagna, pensate a queste scene… pensate a Stromboli”, lo sfogo su Facebook di un’altra resistente.