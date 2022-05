Maltempo con temporali nel weekend 28-29 maggio, temperature in calo: le previsioni meteo La massa d’aria polare (perturbazione n. 7 di maggio) proveniente dalla Svezia porta instabilità nel weekend: generale calo termico con fenomeni temporaleschi associati localmente anche a grandine e colpi di vento.

A cura di Biagio Chiariello

Sarà un weekend turbolento quello che sta per cominciata. Dopo giorni di caldo, spiegano gli esperti de Ilmeteo.it, sta per arrivare una massa d'aria polare dalla Svezia con un crollo termico di 10-12 C, ad iniziare dal Nord. In seguito anche al Centro-Sud le temperature scenderanno in modo sensibile. Dopo questa fase chiamata ‘vichinga' per la sua origine scandinava, tornerà un anticiclone ‘gigantesco' con un nuovo periodo africano ancora più caldo. Si tratta di una proiezione per metà della prossima settimana, quindi da confermare, ma al momento l'altalena delle temperature sembra eccezionale: da 35 C a 15 C poi di nuovo fino a 38 C. Per la prossima settimana si profila il ritorno dell’Anticiclone Nord-Africano e quindi del caldo anomalo.

Previsioni meteo weekend, le Regioni colpite dal maltempo

I primi accenni di instabilità si avranno domani con l'arrivo di venti di Bora e rovesci intensi sul Triveneto al mattino, in estensione verso il Nord-Ovest ed il Centro Italia; il vento forte sarà un protagonista del weekend al Nord e sulla fascia adriatica, insieme ai fenomeni temporaleschi associati localmente anche a grandine e colpi di vento. Instabilità anche al Sud per l'arrivo di un ciclone dalla Sardegna: previsti temporali soprattutto in Sicilia. La domenica vedrà una maggiore probabilità di temporali, brevi ma localmente intensi, sulle regioni centrali in un contesto termico eccezionale su gran parte dell'Italia: in Pianura Padana, da Bologna a Torino sono previste massime autunnali sui 15/18 C. Anche al Centro attesi valori tra 19 e 24 C, solo al Sud resisterà un po' di caldo con punte di 28 C sulle Isole Maggiori.

Previsioni meteo sabato 28 maggio

Al Nord: temporali in ingresso dal Triveneto in estensione verso Ovest, vento forte. Al Centro: nubi sparse con locali rovesci dal pomeriggio, precipitazioni residue in Sardegna. Al Sud: peggioramento ad iniziare dalla Sicilia verso Est.

Previsioni meteo domenica 29 maggio

Al Nord: tante nubi, meno piogge, ma con temperature decisamente basse per il periodo; vento forte. Al Centro: instabile con frequenti rovesci alternati a schiarite, asciutto in Sardegna; calo termico. Al Sud: instabile con frequenti rovesci, calo termico.