Maltempo, bomba d’acqua a Matelica, il sindaco: “Strade coperte di fango, molte auto bloccate” Un violento nubifragio si è abbattuto oggi pomeriggio sulla città di Matelica, in provincia di Macerata. Il sindaco: “Non ci sono vittime e neppure feriti”.

A cura di Davide Falcioni

Un intenso nubifragio ha ‘colpito' nel pomeriggio la città di Matelica, in provincia di Macerata: le copiose e improvvise precipitazioni hanno causato molti disagi sulle strade e anche allagamenti in particolare di garage in città. Sono state una ventina le richieste di intervento ricevute dai vigili del fuoco che ne hanno già evase una metà e sono ancora impegnati nelle altre situazioni anche per rimuovere rami e piante caduti in strada.

Il sindaco Massimo Baldini ha spiegato che fortunatamente "non ci sono vittime e neppure feriti", tuttavia la bomba d'acqua che si è abbattuta nel pomeriggio sul centro marchigiano ha causato danni "alle strade che ora sono coperte di fango e soprattutto alle auto, rimaste bloccate".

I disagi maggiori riguardano il servizio mensa della scuola materna, sospeso per l'allagamento dei locali. Le zone colpite "sono le stesse toccate dall'alluvione del 15 settembre – prosegue il sindaco Baldini -: San Rocco, Crinacci, Peschiera e quella della frana del 15 settembre". Sui luoghi sono al lavoro i vigili del fuoco e la protezione civile di Matelica, Castelraimondo e Pioraco, con il coordinamento della Soup della Protezione civile regionale.

"Il Coc è aperto – ha aggiunto il primo cittadino -, in pratica è aperto dal 15 settembre. Sono tutti da rifare i lavori che avevamo fatto in pronto intervento dopo quell'alluvione. Ma stiamo facendo tutto da soli insieme agli altri Comuni. L'ho anche detto al prefetto, che ci ha aggiornato sulle previsioni meteo. Per stanotte non dovrebbe piovere".

In una nota pubblicata sui social network il Comune di Matelica ha annunciato la chiusura delle mense scolastiche per la giornata di domani: "A seguito del nubifragio verificatosi nel pomeriggio di oggi (lunedì 10 ottobre) diverse zone del quartiere di San Rocco e di località Crinacci e Peschiera si sono allagate provocando danni e disagi. Tra queste c’è l’area delle scuole, dove l’acqua è penetrata nei locali mensa della scuola materna di via Bellini allagando le sale utilizzate per il consumo dei pasti. Per questo motivo il Comune di Matelica fa sapere che il servizio mensa sarà sospeso fino a nuova comunicazione. Le famiglie dei bambini interessati dovranno quindi recuperare i propri figli per il pranzo. Seguiranno nuove disposizioni".