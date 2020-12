È allerta maltempo sull'Italia dove, a causa di una vasta circolazione depressionaria, nelle prossime ore assisteremo a un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo che potrebbero dare vita a fenomeni meteorologici molto intensi e pericolosi su diverse aree del Paese. Per questo, d’intesa con le regioni coinvolte, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ieri, decretando per domani mercoledì 9 dicembre una allerta meteo rossa in Campania e nella Provincia Autonoma di Bolzano, una allerta arancione per sei regioni e una allerta gialla per dodici regioni.

Maltempo, allerta gialla per dodici regioni

Nel dettaglio, sulla base delle previsioni meteo e dei fenomeni previsti, è stata valutata per domani, mercoledì 9 dicembre, allerta rossa nell’area meridionale della Campania e nella Provincia Autonoma di Bolzano. Valutata inoltre una allerta arancione sulla Provincia Autonoma di Trento, su gran parte del Friuli Venezia Giulia, in Umbria, sulla Campania settentrionale, sul settore occidentale della Basilicata e su gran parte del versante tirrenico della Calabria. Valutata infine una allerta gialla nel Lazio, in Abruzzo, in Sicilia, sui settori centrale e orientale dell’Emilia-Romagna, sul settore costiero della Toscana, su gran parte del Molise, sulla Sardegna occidentale e sui restanti territori di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Campania, Basilicata e Calabria.

Maltempo, nubifragi al cento sud e nevicate intense al nord

L’avviso di allerta meteo per mercoledì 9 dicembre indica infatti la persistenza di precipitazioni anche a carattere temporalesco al Centro-Sud, in particolare sulle regioni del versante tirrenico meridionale, nonché venti forti, specie sulle regioni meridionali e sulle isole maggiori. Previste intense nevicate invece sui settori alpini con alto rischio valanghe. Nel dettaglio, sin dalle prime ore del mattino son attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria e Basilicata, specie sui versanti tirrenici, e sulla Sicilia. Persisteranno inoltre rovesci e temporali sulla Campania. Dalla tarda mattinata inoltre sono attesi venti da forti a burrasca, da ovest-sud-ovest, su Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Puglia, con mareggiate lungo le coste esposte.

Tutte le allerte meteo di mercoledì 9 dicembre

ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Tusciano e Alto Sele, Basso Cilento

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Friuli Venezia Giulia: Bacino del Livenza e del Lemene

Umbria: Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Chiascio – Topino, Nera – Corno, Alto Tevere, Medio Tevere

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta

Gorzone

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Basilicata: Basi-A2, Basi-C, Basi-D

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Tanagro

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Umbria: Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Chiascio – Topino, Nera – Corno, Alto Tevere, Medio Tevere

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-C, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-D

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico

Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale

Campania: Alto Volturno e Matese, Alta Irpinia e Sannio

Emilia Romagna: Pianura emiliana centrale, Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e

Gorizia

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sardegna: Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacino del Tirso, Logudoro

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale,

versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Settentrionale,

versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie

Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-C, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-D

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico

Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale,

versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Settentrionale,

versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino Basso del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-A1, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico

Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale

Campania: Alto Volturno e Matese, Alta Irpinia e Sannio

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sardegna: Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacino del Tirso, Logudoro

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale,

versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Settentrionale,

versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie

Toscana: Serchio-Costa, Arno-Costa, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Versilia, Ombrone

Gr-Costa

Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po,

Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige