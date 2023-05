Maltempo, allerta meteo rossa oggi in Emilia Romagna. L’appello: “Non sostare vicino ai fiumi” Allerta rossa oggi, mercoledì 10 maggio, in Emilia Romagna per maltempo: a rischio le provincia di Bologna, e quelle della Bassa Romagna, Ravenna e Forlì Cesena, già colpite dai nubifragi della scorsa settimana. L’invito ai cittadini: “Effettuare solo gli spostamenti necessari e non sostare vicino a corsi d’acqua”. Scuole chiuse a Monterenzio.

A cura di Ida Artiaco

Nuova giornata di maltempo in Emilia Romagna, dove anche per oggi, mercoledì 10 maggio, la Protezione civile ha diffuso un avviso di allerta meteo rossa (quindi di criticità elevata) a causa dei temporali in arrivo. Osservati speciali sono i corsi d'acqua. Per questo, molti comuni, tra cui quello di Bologna, hanno lanciato un appello alla popolazione.

"Invitiamo la cittadinanza a effettuare solo gli spostamenti necessari e a non sostare vicino a corsi d'acqua. Si prevedono piene su tutti i corsi d'acqua del settore centro-orientale della regione. Potranno verificarsi frane lungo i versanti. La Polizia Locale attiverà servizi di vigilanza nei punti critici della città", è il messaggio lanciato via Twitter dall'amministrazione comunale del capoluogo emiliano.

Le zone a rischio: scuole chiuse a Monterenzio

Attenzione massima anche per le province di Ravenna e Forlì Cesena, già colpite dal maltempo la scorsa settimana che ha provocato due morti e danni ingenti. A Monterenzio (Bologna) vista la criticità delle strade e le frane degli ultimi giorni il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

A Faenza le squadre di Protezione civile, insieme a quelle di dipendenti comunali, stanno consegnando diverse migliaia di sacchi di sabbia in ordine di priorità. E lo stesso avviene in altri Comuni già colpiti dal maltempo come Castel bolognese e Conselice.

Sempre a Faenza si sta attrezzando il Pala Bubani per far fronte all'eventuale accoglienza di cittadini che potrebbero essere evacuati. Inoltre, si stanno posizionando le pompe idrovore nei punti in cui potrebbero verificarsi problemi legati alla tenuta del sistema fognario. La raccomandazione rimane quella per la massima attenzione, cautela e rispetto delle principali misure di autoprotezione.

Nel modenese tecnici e personale della Provincia sono impegnati nelle attività di monitoraggio e controllo della rete viaria che, al momento, risulta aperta e senza situazioni di disagio. Come sottolineato da una nota dell'ente, particolare attenzione viene posta al livello idrometrico dei corsi d'acqua in prossimità dei ponti, che sono tutti transitabili.

Piogge diffuse su tutta la Regione

Confermata inoltre anche l’allerta arancione per le piene dei fiumi e le frane in Romagna e nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena. Nella giornata di oggi la perturbazione che sta attraversando l'Italia porterà temporali su gran parte della Penisola ma l'Emilia Romagna è una delle regioni più a rischio.

"Nella giornata di mercoledì 10 maggio – si legge nel bollettino regionale – sono previste piogge diffuse e persistenti sull’intero territorio regionale, anche a carattere di rovescio, con cumulate elevate sul settore centro-orientale. Si prevedono piene su tutti i corsi d'acqua del settore centro-orientale della regione, con possibile occupazione delle aree golenali, interessamento degli argini e difficoltà di smaltimento delle acque nel reticolo idrografico minore e di bonifica".

Allerta meteo rossa prorogata a domani, giovedì 11 maggio

Intanto, la Protezione civile ha già fatto sapere di aver prorogato a tutta la giornata di domani, giovedì 11 maggio, l’allerta meteo sulla regione: sebbene le piogge previste siano deboli, le precipitazioni elevate di oggi causeranno piene su tutti i corsi d'acqua del settore centro-orientale della regione, con possibili occupazioni delle zone golenali, interessamento degli argini e difficoltà di smaltimento delle acque nel reticolo idrografico minore e di bonifica.

A seguito delle estese e intense precipitazioni dei giorni precedenti, saranno possibili fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, più diffusi nel settore collinare centro orientale. Resta forte anche il rischio di frane nelle zone collinari e di pianura bolognese, ravennate e forlivese.