Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla domani 10 maggio in quasi tutta Italia Giornata di pioggia e temporali quella di domani, in particolare sull’Emilia Romagna già colpite negli ultimi giorni da un’ondata di maltempo. Per domani, giovedì 10 maggio, nuova allerta meteo rossa, arancione e gialla della Protezione civile in tantissime regioni.

A cura di Biagio Chiariello

Un'intensa perturbazione investirà l'Italia tra stasera e la giornata di domani dando luogo ad una giornata di maltempo in quasi tutto il nostro Paese, con il rischio di forti temporali e locali nubifragi da Nord a Sud.

La Protezione civile sul suo sito segnala una allerta meteo che riguarda settori di ben 12 Regioni. Si tratta di Sicilia, Campania, Basilicata, Calabria, Lombardia, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Trentino Alto Adige, Puglia e soprattutto Emilia Romagna.

Allerta meteo rossa e arancione domani in Emilia Romagna

Sul sito della Protezione civile ogni giorno viene pubblicato il bollettino di criticità: quello per la giornata di domani 10 marzo riporta una allerta meteo rossa per rischio idraulico e per rischio idrogeologico su due settori dell’Emilia Romagna Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Bassa collina e pianura romagnola e Collina bolognese, Alta collina romagnola.

Sempre per quanto riguarda l'Emilia Romagna sarà allerta meteo arancione per rischio idraulico su Pianura modenese di Secchia e Panaro, Costa romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, mentre per rischio idrogeologico su Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna romagnola.

Allerta gialla domani in 12 regioni

Sono ben dodici le regioni interessate da allerta meteo gialla domani per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico: Sicilia, Campania, Basilicata, Calabria, Lombardia, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Trentino Alto Adige, Puglia ed Emilia Romagna.

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Montagna bolognese, Pianura reggiana di Po

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Emilia Romagna: Costa romagnola

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento

Previsioni meteo 10 maggio

Sarà dunque una giornata di forte maltempo con piogge e rovesci di forte intensità su est Lombardia, estremo Levante Ligure, Nord-Est, Emilia e Toscana; piogge diffuse anche nel resto del Centro-Sud, tranne i settori ionici e le Isole.

Nel pomeriggio le piogge si estenderanno a quasi tutte le regioni, esclusa la Sardegna.

Le precipitazioni saranno più intense, con il rischio di temporali e locali nubifragi, su Emilia orientale, Romagna, interno del Centro e basso versante tirrenico; dopo una tregua, locali temporali potranno formarsi tra Piemonte e Ponente Ligure.