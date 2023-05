Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla domani 26 maggio: le regioni a rischio La Protezione civile ha prorogato per domani venerdì 26 maggio 2023 allerta meteo rossa per rischio idraulico sull’Emilia Romagna. Emesse anche diverse allerte meteo arancioni e gialle per rischio idraulico, idrogeologico e temporali su 5 regioni in totale.

A cura di Ida Artiaco

Ancora una giornata di allerta meteo sull'Italia: anche per domani, venerdì 26 maggio, la Protezione civile ha diramato avvisi di allerta meteo rossa, arancione e gialla su alcune Regioni, alle prese con il maltempo secondo le ultime previsioni meteo.

Stando a quanto reso noto sul sito ufficiale del Dipartimento, il bollettino prevede un avviso di allerta meteo rossa per rischio idraulico prorogato per l'Emilia Romagna; allerta meteo arancione su alcuni settori sempre dell'Emilia Romagna; ed infine allerta meteo gialla su Basilicata, Calabria, Abruzzo, Toscana e ancora Emilia Romagna per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali.

Maltempo, allerta meteo rossa e arancione domani in Emilia Romagna

La Protezione civile ha prorogato l'avviso di allerta meteo rossa per rischio idraulico per alcuni territori dell'Emilia Romagna, già colpiti dall'emergenza alluvione dei giorni scorsi. Si tratta, nello specifico, della Bassa collina e pianura romagnola, della Pianura bolognese e della Costa romagnola.

Sempre per l'Emilia Romagna, è stata diramata anche allerta arancione, di moderata criticità per altri settori:

Moderata criticità per rischio idraulico (allerta arancione):

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola.

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola. Moderata criticità per rischio idrogeologico (allerta arancione):

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola.

Allerta gialla venerdì 26 maggio su 5 regioni

Le allerte gialle riguardano invece un totale di 6 regioni sulla base delle previsioni meteo di domani, venerdì 26 maggio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):

Emilia Romagna: Montagna romagnola, Montagna bolognese.

Emilia Romagna: Montagna romagnola, Montagna bolognese. Ordinaria criticità per rischio temporali (allerta gialla):

Basilicata: Basi-A2, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C;

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale.

Basilicata: Basi-A2, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C; Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale. Ordinaria criticità per rischio idrogeologico (allerta gialla):

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica;

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale;

Emilia Romagna: Bassa collina e pianura romagnola, Collina emiliana centrale, Montagna emiliana centrale, Montagna romagnola, Montagna bolognese;

Toscana: Romagna-Toscana.

Le previsioni meteo di venerdì 26 maggio

Condizioni meteo in leggero miglioramento sull'Italia, come aveva già spiegato il colonnello Giuliacci a Fanpage.it. Secondo le previsioni meteo di domani, venerdì 26 maggio, mentre il weekend comincerà all'insegna del sole in numerose regioni del Centro Sud, potrebbero esserci rovesci o isolati temporali su Alpi orientali, Lazio centro-meridionale, Campania, Basilicata, Golfo di Taranto, Calabria e nelle aree interne delle Isole maggiori.