Alluvione Emilia Romagna, news di oggi: 15 morti, ancora allerta meteo rossa, oltre 7 miliardi di danni

Gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione alluvione in Emilia Romagna oggi, giovedì 25 maggio 2023: continua l'emergenza. Trovato un corpo a Lugo nel Ravennate: il bilancio sale a 15 vittime; gli sfollati sono ancora 20mila.

Arriva anche la Von der Leyen nei territori alluvionati: accompagnata dalla Meloni e da Bonaccini, la presidente della Commissione europea sorvolerà oggi le zone più colpite dal maltempo. Nel pomeriggio nuovo Cdm per ulteriori misure sull'emergenza nella regione.

Ieri, nel corso di un'informativa urgente alla Camera il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ieri ha annunciato "l'assegnazione ai nuclei familiari di un contributo, per l'autonoma sistemazione, di 400 euro per i nuclei monofamiliari, 500 per le famiglie con due persone, 700 per quelle con tre, 800 per quelle con 4, fino a un massimo di 900 euro mensili".

La vicepresidente dell'Emilia-Romagna Irene Priolo: "Oltre 7 miliardi di danni".

Allerta rossa anche oggi per la Romagna. Arancione in Piemonte. Gialla in Abruzzo, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Toscana.

