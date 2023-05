Von der Leyen in Emilia Romagna con Meloni: “Tenete botta, l’Ue è con voi. Primi fondi in tre mesi” “Ci spezza il cuore vedere questa terra coperta dall’acqua e dal fango. Sono qui per dare un messaggio: tenete botta, l’Europa è con voi!”: lo ha detto la presidente della Commissione Ue von der Leyen durante la conferenza stampa con Meloni dopo il sopralluogo aereo delle zone alluvionate in Emilia Romagna.

A cura di Annalisa Girardi

"Ringrazio la presidente von der Leyen, ero con lei al G7 di Hiroshima nei primi giorni in cui è accaduto questo disastro". Giorgia Meloni ha iniziato con i ringraziamenti la conferenza stampa al fianco della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo il loro sopralluogo aereo nelle zone alluvionate dell'Emilia Romagna. "Chiaramente il sostegno della Commissione Ue per noi è molto importante in questa fase e nelle prossime settimane, quando saremo riusciti a fare le stime dei danni. Chiederemo accesso al fondo di solidarietà per i disastri naturali. Credo sia stato importante che la presidente abbia visto con i suoi occhi la vastità del problema, anche perché avremo bisogno di un occhio di riguardo per questa Regione per quanto riguarda ad esempio i fondi di coesione e quelli all'agricoltura", ha aggiunto la leader di Fratelli d'Italia.

"Quando sono venuta qui domenica scorsa la cosa che mi ha colpito di più è stata la reazione della gente: troverai un popolo orgoglioso che si è già rimboccato le maniche per la ricostruzione. Faremo del nostro meglio per essere alla loro altezza", ha concluso Meloni. Von der Leyen, dopo il sopralluogo aereo si recherà infatti a Cesena insieme a Stefano Bonaccini. Parlando del governatore emiliano romagnolo, la presidente del Consiglio ha sottolineato come governo e Regione stiano lavorando bene insieme.

"Ci spezza il cuore vedere questa terra coperta dall'acqua e dal fango. È stato molto utile vedere dall'alto la vastità della devastazione. Bonaccini mi ha parlato della ricchissima storia della Regione, è molto doloroso i danni. Sono qui per dare un messaggio: tenete botta, l'Europa è con voi!", ha detto Von der Leyen prendendo la parola. La presidente della Commissione ha poi detto che già nove Stati membri si sono attivati per portare la loro solidarietà, con l'attivazione del meccanismo della protezione civile europea. "Abbiamo chiaramente parlato del sostegno da parte dell'Ue, per molti agricoltori è veramente un disastro. C'è anche il fondo di emergenza per l'agricoltura. Poi vorrei parlare di prevenzione: nel Next Generation Eu sono stati stanziati sei miliardi di euro a questo scopo". Von der Leyen ha anche annunciato che presto arriverà il primo contributo dal fondo di solidarietà, ma per la maggior parte dei fondi bisognerà prima capire la portata dei danni.

Meloni, rispondendo ad alcune domande dei giornalisti, è anche intervenuta sul tema del commissario straordinario: "Trovo molto strano che sia la questione che vi interessi di più, mentre noi qui stiamo celebrano i funerali delle vittime. Stiamo cercando soluzioni e risorse, quando arriverà il tempo della ricostruzione ci occuperemo della questione del commissario. Non è importante chi spenderà le risorse, ma dove trovarle"