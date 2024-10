video suggerito

Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla domani 11 ottobre: le regioni a rischio Le allerte meteo diramate dalla Protezione Civile per domani, venerdì 11 ottobre 2024.

A cura di Davide Falcioni

La perturbazione che ha attraversato gran parte del nostro Paese portando precipitazioni abbondanti nel Nord Italia si sta allontanando rapidamente verso i Balcani. Venerdì assisteremo ad un generale miglioramento con ampie schiarite in tutte le regioni, anche se in alcune aree del settentrione le piogge potranno persistere. Non a caso la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo di colore rosso per le pianure della Lombardia.

Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla domani: le regioni a rischio

Le allerte meteo diramate dalla Protezione Civile per domani, venerdì 11 ottobre 2024.

Elevata criticità per rischio idraulico / Allerta rossa:

Lombardia: Pianura centrale

Lombardia: Alta pianura orientale, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Nodo Idraulico di Milano

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Meteo, le previsioni per domani 11 ottobre

Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso sulle regioni del nord, specie al Nord-Ovest, con qualche isolata pioggia o pioviggine in Val d’Aosta, Alpi piemontesi, Liguria di levante, Appennino emiliano. Più soleggiato al centro-Sud con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Temperature intorno ai 20 gradi al Nord, fino a 22-23 al Centro e 24-25 al Sud e Isole.