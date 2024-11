video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali e rischio idraulico domani 19 novembre: le regioni a rischio Per la giornata di domani, martedì 19 novembre 2024, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla: ecco dove. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un'ondata di freddo si accinge a raggiungere nei prossimi giorni l'Italia portando forti venti, aria gelida, precipitazioni diffuse e neve anche a quote basse. Deboli e isolate piogge sono attese domani, martedì 19 novembre, sulle regioni del versante occidentale a causa dell'arrivo di una perturbazione che in serata raggiungerà le Alpi per poi attraversare mercoledì le regioni del Centro-Sud.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

In questo quadro, per la giornata di domani, martedì 19 novembre 2024, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale Ordinaria criticità per rischio temporali / Allerta gialla:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie

Meteo, le previsioni per domani 19 novembre

Nubi sparse in gran parte delle regioni, salvo ampie schiarite che resisteranno su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata orientale, Calabria ionica e in gran parte della Sicilia. Alcune precipitazioni intermittenti, per lo più deboli, interesseranno il Levante ligure, le regioni del versante tirrenico e la Sardegna centro-occidentale. Nel pomeriggio precipitazioni in arrivo anche su Val d’Aosta e Alpi del Piemonte centro-settentrionale, nevose oltre 1500-1600 metri, in successiva estensione tra sera e notte al resto dell’arco alpino. In mattinata presenza di nebbie o foschie sulle pianure del Nord Italia. Temperature senza grandi variazioni.