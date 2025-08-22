Attualità
video suggerito
video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani sabato 23 agosto: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, sabato 23 agosto, è attesa una fase di spiccata instabilità su buona parte del Paese che favorirà lo sviluppo di precipitazioni sparse a rapida evoluzione e a carattere temporalesco. Per questo la Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla in 11 regioni, tra cui Campania, Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio e Veneto.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Eleonora Panseri
0 CONDIVISIONI
Immagine

Anche per la giornata di domani, sabato 23 agosto, attesa una fase di spiccata instabilità su parte del Paese, da Nord a Sud, che favorirà lo sviluppo di precipitazioni sparse a rapida evoluzione ma a prevalente carattere temporalesco.

Previsti dunque rovescitemporali: i fenomeni saranno anche di forte intensità, con frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso e pubblicato sul proprio sito un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente.

Leggi anche
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali venerdì 22 agosto: le regioni a rischio

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata allerta gialla in 11 regioni, tra cui Campania, Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio e Veneto. Di seguito, tutti i dettagli.

Le zone interessate dall’allerta della Protezione Civile.
Le zone interessate dall’allerta della Protezione Civile.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Come già anticipato, la Protezione Civile ha disposto un'allerta gialla per rischio temporali, rischio idraulico e idrogeologico per la giornata di domani, sabato 23 agosto.

Le regioni riportate nel bollettino sono: Campania, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Marche, Umbria e parte di Emilia-Romagna, Lazio, Calabria e Veneto. Nel dettaglio, ecco i settori interessati:

  • Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla: 
    Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale
  • Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla: 
    Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro
    Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B
    Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale
    Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento
    Emilia-Romagna: Montagna emiliana centrale, Costa ferrarese, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese
    Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene
    Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4
    Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea
    Pubglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno
    Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere
  • Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla: 
    Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;
    Basilicata: Basi-A1, Basi-E2, Basi-E1, Basi-B;
    Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale;
    Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;
    Umbria: Nera – Corno;
    Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Meteo, le previsioni per domani sabato 23 agosto

Domani, sabato 23 agosto, il tempo sarà stabile e soleggiato in Sicilia e Sardegna; nuvoloso sulle altre regioni, anche se con momenti soleggiati. Durante la giornata potrebbero verificarsi rovesci e temporali su Lombardia orientale, Nord-Est, zone interne e adriatiche del Centro e gran parte del Sud.

Un generale miglioramento è atteso in serata, fatta eccezione per qualche isolato rovescio fra est Lombardia e Veneto, in Romagna e intorno allo Stretto di Messina. Le temperature massime saranno in calo al Nord, al Sud e in Sicilia, stazionarie o in lieve rialzo nel resto del Paese, con valori nella media o leggermente al di sotto.

Attualità
Meteo
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Gaza City
invasa
"Sto impazzendo e sono stanco, corriamo da un posto all'altro sotto le bombe": il racconto
L'Onu conferma la carestia a Gaza, è la prima volta: "132mila bambini a rischio". Israele: "Bugie"
Idf invade Gaza City. Meloni condanna: "Aggrava crisi umanitaria". Pd-M5s: "Parole vuote"
Cos'è il blocco E1, che Israele vuole occupare per impedire la nascita dello Stato di Palestina
Hamas ha messo Israele all'angolo con il cessate il fuoco: Netanyahu deve dire se vuole la guerra permanente
Giuseppe Acconcia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views