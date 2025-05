video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani martedì 27 maggio: le regioni a rischio Atteso il passaggio di una perturbazione che domani, martedì 27 maggio, porterà maltempo al Nord e nelle zone interne del Centro-Sud. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto l’allerta gialla in quattro regioni per rischio idrogeologico e temporali. Ecco tutti i dettagli. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Prosegue la fase di instabilità meteo che sta interessando l'Italia in queste settimane. L’alta pressione resterà ai margini del nostro Paese e tra le giornate di oggi e domani, martedì 27 maggio, è atteso il passaggio di una perturbazione, la nona del mese, che porterà rovesci e temporali al Nord e nelle zone interne del Centro-Sud.

Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'allerta gialla riguarda, in particolare, quattro regioni: Abruzzo, Lombardia, Marche e Molise. Di seguito, tutti i dettagli.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Come già anticipato, l'allerta meteo prevista per la giornata di domani, martedì 27 maggio, interesserà quattro regioni. Allerta gialla per rischio temporali su Abruzzo, Lombardia, Marche e Molise; gialla anche per rischio idrogeologico ma soltanto su alcune zone della Lombardia. Ecco quali sono i settori riportati nel bollettino della Protezione Civile:

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro;

Lombardia: Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano;

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro;

Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro; Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano; Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4; Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro; Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano.

Le zone interessata dall'allerta meteo della Protezione Civile.

Meteo, le previsioni per domani martedì 27 maggio

La giornata di martedì 27 maggio si aprirà con piogge sparse, localmente temporalesche al Nord, su Lombardia, Liguria di levante e regioni di Nord-Est. Nel pomeriggio invece ci sarà un parziale miglioramento con tendenza a schiarite e una residua instabilità su Prealpi centro-orientali, ed Emilia Romagna.

Al Centro-Sud inizio di giornata in prevalenza soleggiato, poi nel pomeriggio diffuso aumento dell’instabilità nelle zone interne, con lo sviluppo di numerosi rovesci o temporali. Temperature per lo più stazionarie; punte di 28-29 gradi in Sicilia e Sardegna.