Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani martedì 11 giugno: le regioni a rischio Allerta meteo gialla, martedì 11 giugno, in cinque regioni. Il nuovo bollettino del dipartimento della Protezione Civile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

L'Italia continua ad essere divisa in due: forte caldo al Sud e sulla Sicilia, tempo molto instabile al Nord, con diverse regioni alle prese con una serie perturbazioni che già nella serata di ieri hanno causato non pochi problemi, sopratutto nel Bresciano. Anche domani, martedì 11 giugno, permane il rischio di fenomeni anche violenti, associati a gradine e forti raffiche di vento, con nubifragi non esclusi sulle tutte le regioni settentrionali.

Per questo la Protezione Civile ha valutato anche per la giornata di domani una allerta meteo gialla che riguarderà Lombardia, Marche, Friuli, Piemonte e Veneto.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende l'ultimo diramato, valutando per la giornata di domani, martedì 11 giugno, un'allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su alcune aree del Veneto; per rischio idrogeologico e per temporali sul Friuli, e per rischio temporali solo su alcune zone di Marche, Piemonte e Lombardia.

Questa la situazione nel dettaglio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Nodo Idraulico di Milano

Marche: Marc-6, Marc-4

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura settentrionale

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

Meteo, le previsioni per domani 11 giugno

La giornata di domani, martedì 11 giugno, sarà ampiamente soleggiata su Puglia, Calabria e Sicilia. Nel resto dell'Italia nuvolosità variabile intervallata da spazi di sole, in particolare al mattino all’estremo Nord-Ovest, su Emilia Romagna, Abruzzo e Molise.

Su tutte le regioni del Nord Italia regnerà l'instabilità, con rovesci o temporali: in mattinata su Lombardia e Triveneto, tra il pomeriggio e la sera anche sul Piemonte. Isolati fenomeni possibili anche sulla Sardegna, tra basso Lazio e Campania e nelle Marche. Temperature: massime in calo al Nord-Est. Caldo anomalo su Calabria e Sicilia, con punte fino a 36-37 gradi.