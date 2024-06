Maltempo nel Bresciano, Vigili del fuoco attivi tutta la notte: recuperate due auto finite nel fiume in piena

video suggerito

A cura di Matilde Peretto

(immagine di repertorio)

Ora c'è il sole, ma questa notte, tra il 9 e il 10 giugno, nel Bresciano si è abbattuto il maltempo. Ci sono stati danni in gran parte della provincia con cantine allagate, frane, rocce e detriti sulle strade, ma anche un torrente (La Canale) che è esondato allagando le vie, le case e i negozi di Gussago, comune in provincia di Brescia. Paura anche lungo gli argini del fiume Mella in piena: due auto sono state trascinate dentro il corso d'acqua. Fortunatamente erano vuote. Numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco, ma nessun cittadino è rimasto ferito o infortunato.

La pioggia è iniziata nella serata di ieri, domenica 9 giugno, ed è proseguita per tutta la notte fino all'alba. Nella mattina di oggi, lunedì 10 giugno, è spuntato il sole anche se sono previste altre piogge in serata.

Due auto trascinate dalla piena del Mella

Nel paese di Sarezzo, in provincia di Brescia, poco dopo l'una di notte, due auto sono state trascinate nel fiume Mella in piena. Una massa d'acqua è scesa dai monti lungo le strade del comune bresciano trascinando un paio di vetture con sé, fino a una roggia poco distanza. L'intervento di Vigili del fuoco è stato immediato.

La roggia in questione (cioè un canale artificiale) era percorsa da un enorme quantità di acqua, la pioggia era incessante ed era anche notte, cosa che non ha facilitato gli interventi di soccorso. Quando, finalmente, le due vettura sono state recuperate, i vigili si sono accorti che erano vuote. La situazione è rimasta monitorata fino all'alba. I carabinieri hanno anche chiuso la provinciale 345 per paura che i ponti sopra il Mella potessero cedere alla piena.

La situazione a Gussago dove è esondato un torrente

Il torrente La Canale, invece, che scorre nel paese di Gussago, è esondato nella notte. Ha invaso le strade d'acqua, così come case e negozi. Cantine allagate anche a Brione, comune in cui ci sono state numerose frane. Lungo la strada che collega i due paesi sono cadute rocce e detriti provocando numerosi danni.

Un'altra frana si è verificata a Sulzano. Un grande masso ha bloccato parte di un torrente. Fango e detriti si sono riversato lungo la via ferroviaria Brescia-Iseo-Esolo, bloccando la circolazione dei treni. Grazie all'intervento dei tecnici, i binari sono stati sgomberati e la circolazione è ripresa, anche se Trenord ha comunicato che potrebbero esserci variazioni su alcune tratte.