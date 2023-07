Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani, lunedì 24 luglio: le regioni a rischio La Protezione Civile ha diramato per domani, lunedì 24 luglio, un bollettino di allerta meteo gialla. Ecco le regioni a rischio.

A cura di Davide Falcioni

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A partire da domani, lunedì 24 luglio, intensi temporali torneranno ad abbattersi sulle regioni settentrionali e si estenderanno anche a parte del Centro. Le nubi si formeranno in un contesto di forti contrasti termici, di conseguenza questi fenomeni avranno connotati estremi, saranno dunque caratterizzati da violenti nubifragi, forti colpi di vento (downburst) e grandine di grosse dimensioni, anche superiori ai 10 centimetri di diametro.

Il maltempo al nord farà da cornice ad un nuovo picco di caldo africano che interesserà le regioni centrali e soprattutto quelle del Sud. I pericoli principali di questa nuova ondata di temporali saranno prevalentemente due, ovvero le forti raffiche di vento associate ai temporali che potranno essere anche superiori ai 100 chilometri orari e la grandine gigante in grado di danneggiare tetti, auto e distruggere coltivazioni.

Per questa ragione la Protezione Civile ha diramato per domani un bollettino di allerta meteo.

Leggi anche Grande Fratello Vip 8, decisa la data di partenza del reality

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, lunedì 24 luglio 2023:

Oedinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina

Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Pianura settentrionale

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Valle d'Aosta: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes

Meteo, le previsioni per domani, 24 luglio

Nella giornata di domani, lunedì 24 luglio, le aree alpine/prealpine saranno a rischio di fenomeni meteo intensi, così come le pedemontane e le medie alte pianure comprese tra il Piemonte, la Lombardia e il Triveneto. In aggiunta in serata i fenomeni potranno estendersi anche a gran parte del Veneto e del Friuli. A rischio anche la Liguria, la bassa pianura piemontese, quella lombarda e l'Emilia settentrionale per fenomeni più isolati ma potenzialmente sempre violenti. Caldo estremo invece al meridione e sulle isole con punte intorno ai 45 gradi o leggermente oltre; caldo intenso anche al Centro con picchi fino a 40 gradi o anche oltre nel settore adriatico.