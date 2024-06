video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani domenica 9 giugno: le regioni a rischio Piogge e temporali in arrivo al Nord. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile che ha emesso l’allerta gialla per sette Regioni: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Umbria e Trentino-Alto Adige (in particolare, nella Provincia Autonoma di Bolzano). Tutti i dettagli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Piogge e temporali in arrivo al Nord. Una perturbazione di origine atlantica si sta sposando rapidamente dalla penisola iberica verso l'Italia settentrionale, che determinerà "un aumento dell'instabilità" nella giornata di domani, domenica 9 giugno, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, localmente anche di forte intensità.

A renderlo noto è il Dipartimento della Protezione Civile che ha emesso e pubblicato sul proprio sito un avviso di condizioni meteo avverse, valutando l'allerta gialla per sette Regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Umbria e Trentino–Alto Adige (in particolare, nella Provincia Autonoma di Bolzano).

Maltempo, allerta meteo gialla domenica 9 giugno: le regioni a rischio

L'avviso emesso dalla Protezione Civile prevede dal primo mattino di domani, domenica 9 giugno, "precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. Tali fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequenti fulminazioni, locali grandinate e forti raffiche di vento".

Per questo, sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata "allerta gialla" su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Umbria e Trentino Alto Adige. Di seguito i dettagli:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige;

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige; Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano;

Piemonte: Toce, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po;

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere;

Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes;

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese; Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano; Piemonte: Toce, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po; Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere; Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes; Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano;

Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes.

Foto Protezione Civile

Le previsioni meteo per domani domenica 9 giugno

Per la giornata di domani, domenica 9 giugno, prevista nuvolosità in aumento al Centro-Nord, compatta sulle Alpi, più debole anche in Sardegna e Campania. Soleggiato altrove. Piogge al mattino su Alpi occidentali e lombarde; dal pomeriggio rovesci e temporali in sviluppo sulle regioni settentrionali, tranne in Romagna e coste dell’alto Adriatico.

In serata i temporali saranno più diffusi e frequentiin gran parte del al Nord e in Toscana. Sono possibili fenomeni intensi con rischi di nubifragi, grandine e raffiche. Temperature massime in calo nelle regioni interessate dal peggioramento e in Sardegna, in rialzo al Sud e in Sicilia.