Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 9 maggio: le regioni a rischio Venerdì il tempo peggiora anche al Sud con piogge e temporali su tutte le regioni centro meridionali. La Protezione civile ha valutato per la giornata di domani un'allerta meteo gialla per temporali in dieci regioni. Il Bollettino completo delle criticità meteo idro del 9 maggio.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo si sposta gradualmente verso sud e per domani 9 maggio è allerta meteo gialla per rischio temporali nella maggior parte delle regioni meridionali. La Protezione civile infatti ha pubblicato il nuovo bollettino di allerta meteo idro valutando per venerdì un’allerta di ordinaria criticità in dieci regioni. Tutta colpa dell’assenza di alta pressione che lascia campo libero all’irruzione di correnti e perturbazioni che portano tempo ancora instabile e piovoso.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Nella giornata di domani, venerdì 9 maggio, dunque il tempo peggiorerà anche al Sud a causa di una perturbazione che porterà piogge su tutte le regioni centro meridionali. Il tempo rimarrà instabile però anche al nord con di pioggia e temporali che si alterneranno a temporanee schiarite. Sulla base dei fenomeni meteorologici in atto e alle previsioni meteo, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per la giornata di venerdì 9 maggio, un’allerta meteo gialla di ordinaria criticità su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto a causa del rischio temporali, idraulico e idrogeologico. Il Bollettino completo di Criticità e Allerta Meteo:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Pianura settentrionale

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Meteo, le previsioni per domani 9 maggio

Le previsioni meteo per domani 9 maggio indicano cielo generalmente molto nuvoloso o coperto da nord a sud con associate piogge e temporali sparsi. Fenomeni più intensi sulle regioni adriatiche e neve sull’arco alpino. Graduale aumento delle precipitazioni nel corso del giorno su Campania meridionale, Molise, Sicilia settentrionale, Calabria, Basilicata e Puglia. Dalla serata graduale miglioramento del tempo al nord e sulle regioni tirreniche del centro. Temperature in calo al Sud, stazionarie o in leggero rialzo nel resto d’Italia.