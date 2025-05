video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 7 maggio: le regioni a rischio Condizioni di tempo ancora molto instabile sull’Italia, in particolare al centro nord dove sono attesi temporali e nubifragi. La Protezione Civile ha valutato per domani 7 maggio un’allerta meteo gialla in nove regioni per rischio temporali e idrogeologico. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ancora allerta meteo sull’Italia domani 7 maggio per maltempo. Sul Paese infatti persistono condizioni di tempo molto instabile, soprattutto al Centro-Nord, a causa di un’area di bassa pressione che dà spazio all’ingresso di una serie di perturbazione sulla Penisola. La Protezione Civile ha valutato quindi per domani un’allerta meteo gialla in nove regioni per rischio temporali e idrogeologico.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Nelle prossime ore attesi intensi nubifragi e temporali sulle regioni centro settentrionali che hanno fatto innalzare l'allerta meteo. Sulla base dei fenomeni meteorologici in atto e alle previsioni delle prossime ore, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, mercoledì 7 maggio, un’allerta meteo gialla di ordinaria criticità per Marche, Umbria e settori di Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige e Veneto. Il Bollettino di Criticità e Allerta Meteo per domani:

Meteo, le previsioni per domani 7 maggio

Le previsioni meteo per domani mercoledì 7 maggio indicano al nord nuvolosità diffusa con rovesci e temporali che interesseranno tutte le regioni ma con piogge abbondanti e temporali più intensi su Piemonte, Lombardia, Veneto e Trentino alto Adige. Al centro nuvolosità diffusa e rovesci abbondanti sulle aree interne, la Toscana e il nord Lazio. Al sud infine alternanza tra nuvole e sole con qualche poggia e isolati temporali su Campania, Calabria e Puglia, ma con fenomeni in attenuazione dal pomeriggio.