Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 4 novembre in Sicilia: le zone a rischio

Il maltempo lascia lentamente l’Italia con l’allontanamento progressivo verso la penisola balcanica della perturbazione che ha interessato tutto il Paese. Nelle prossime ore atteso un generale miglioramento del tempo anche nelle regioni meridionali anche se non mancheranno residui rovesci all’estremo Sud. Per questo la Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, martedì 4 novembre, una nuova allerta meteo gialla per temporali su alcun settori della Sicilia.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Gli ultimi effetti della prima perturbazione di novembre si stanno esaurendo ma piogge e qualche temporale insisteranno domani al mattino su Salento, Calabria meridionale e Sicilia. Rovesci che, impattando su territori già colpiti dal maltempo, hanno fatto innalzare il livello di allerta meteo idro nel sud della Sicilia. In base alle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni in atto, il dipartimento di Protezione civile ha valutato per domani, martedì 4 novembre, un’allerta gialla per rischio temporali e per rischio idrogeologico sulla Sicilia Sud-Orientale, versante ionico, e Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia. Il Bollettino e la mappa completa di Criticità e Allerta Meteo per domani 4 novembre:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Meteo, le previsioni per il 4 novembre

Le previsioni meteo per la giornata di domani, martedì 4 novembre, indicano cielo poco nuvoloso o sereno su gran parte delle regioni centrosettentrionali, ma con estese foschie e banchi di nebbia al mattino sulla val padana, in dissolvimento nelle ore centrali. Al sud invece residua nuvolosità su Calabria, Sicilia e Puglia salentina con possibili rovesci nel corso del giorno.