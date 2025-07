Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 30 luglio: le regioni a rischio

Maltempo e temporali continuano a interessare l’Italia con fenomeni sparsi da nord a sud. La protezione civile ha valutato per la giornata di domani, mercoledì 30 luglio, una nuova allerta gialla per temporali su cinque regioni del Centro Sud.

In una situazione meteo di sostanziale miglioramento del tempo, sull'Italia non mancheranno anche nelle prossime ore piogge e temporali a livello locale. La Protezione Civile infatti ha valutato per la giornata di domani, mercoledì 30 luglio, una nuova allerta gialla per temporali su cinque regioni del Centro Sud.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Il maltempo si farà sentire domani con alcune piogge residue già al mattino, in particolare al Sud, e con rovesci dovuti alla solita instabilità pomeridiana sui rilievi. Sulla base delle previsioni meteo disponibili dei fenomeni in atto, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato per domani un'allerta meteo gialla su diversi settori di Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise e Sicilia. Ecco il Bollettino completo di Criticità e Allerta Meteo per domani 30 luglio:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Lazio: Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

Meteo, le previsioni per domani 30 luglio

Le previsioni meteo per domani 30 luglio indicano cielo nuvoloso su tutte le regioni del nord con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio e temporale, sui settori alpini e prealpini, aree pedemontane, Lombardia, Triveneto, Liguria ed Emilia ma in graduale miglioramento nel corso del giorno. Al Centro attesi rovesci pomeridiani intensi a ridosso dei rilievi appenninici e sulle aree interne di Abruzzo e Lazio. Al sud infine temporali attesi su Calabria e settori orientali e settentrionali della Sicilia già dalla mattinata.