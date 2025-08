Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 3 agosto: le regioni a rischio

Pioggia e temporali si spostano verso il centro dell’Italia e per la giornata di domani, domenica 3 agosto, la Protezione civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per temporali su sette regioni. Il Bollettino di Criticità e Allerta Meteo.

Ancora maltempo e temporali sull'Italia anche per domenica 3 agosto quando la perturbazione che sta interessando il Paese si sposterà dal nord sempre di più verso il centro, interessando tutte le regioni e bagnando anche alcune zone del sud. Per questo la Protezione civile ha valutato per la giornata di domani 3 agosto una nuova allerta meteo gialla per temporali su sette regioni, in gran parte del centro.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

La discesa di una perturbazione di origine atlantica, che ha interessato già il nord, nelle prossime ore determinerà un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche anche sulle regioni centrali dove sono previsti rovesci e temporali, localmente anche intensi. Sulla base delle previsioni meteo disponibili dei fenomeni in atto, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato per domani 3 agosto un'allerta meteo gialla per temporali su Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria. Ecco il Bollettino completo di Criticità e Allerta Meteo per domenica 3 agosto:

Meteo, le previsioni per domani 3 agosto

Per la giornata di domani, domenica 3 agosto, al mattino atteso cielo irregolarmente nuvoloso sull'Emilia-Romagna e sul Triveneto con rovesci che però che si dissolveranno nel corso del giorno, insistendo fino in serata su Trentino Alto-Adige e zone alpine del Veneto. Tendenza al peggioramento, invece, al centro dove avremo cielo coperto ovunque e precipitazioni a carattere di rovescio e temporale che interesseranno, già dalle primissime ore del mattino, la Toscana e le Marche per poi estendersi successivamente all'Umbria, all'Abruzzo e alle zone interne e settentrionali del Lazio. Tempo più asciutto al sud dove però dal pomeriggio sono attesi temporali sul Molise e sulla Puglia garganica.