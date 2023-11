Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 27 novembre: le regioni a rischio Per la giornata di domani, lunedì 27 novembre, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla in tre regioni italiane: Lazio, Basilicata e Calabria.

La settimana che sta per iniziare si preannuncia all'insegna di un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche, caratterizzato da frequenti precipitazioni, potenziali nubifragi, raffiche di vento intenso e anche nevicate a quote particolarmente basse in alcune regioni.

E per la giornata di domani, lunedì 27 novembre, è prevista una nuova allerta meteo per settori di tre regioni italiane. Secondo quanto recita il bollettino diffuso dalla Protezione civile, è attesa per domani una allerta gialla per rischio idraulico in Calabria, rischio temporali anche in Basilicata e rischio idrogeologico nel Lazio.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Sul sito della Protezione civile troviamo, come ogni giorno, il bollettino di criticità per la giornata di domani, lunedì 27 novembre 2023. È il seguente:

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lazio: Bacini di Roma, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene.

Meteo, le previsioni per domani 27 novembre

Le previsioni meteo di domani, lunedì 27 novembre: sarà una giornata caratterizzata da clima freddo ed è in arrivo anche una nuova perturbazione. Questo lunedì sarà contraddistinto da iniziali condizioni di tempo stabile, con un cielo spesso molto nuvoloso o coperto, poi è atteso un peggioramento del tempo dalla Sardegna verso il Centro-Sud e poi anche al Nord. Attese precipitazioni via via più diffuse, forti su Lazio e Campania in serata e nottata, nevose al Nord a quote collinari.