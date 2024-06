Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 23 giugno: le regioni a rischio

video suggerito

A cura di Susanna Picone

Migliora leggermente la situazione maltempo in Italia, tanto che per la giornata di domani, domenica 23 giugno, non abbiamo allerte arancioni sulla penisola, ma la mappa diffusa dal dipartimento di Protezione civile ha ancora molte zone con allerta meteo gialla per le prossime ore. È ancora il Centro-Nord, in particolare, a fare i conti con il maltempo.

Una perturbazione in transito verso il Mar Ligure determinerà un marcato peggioramento delle condizioni del tempo su gran parte delle regioni centrali e settentrionali, associato a un deciso calo delle temperature. Otto le regioni con rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Provincia Autonoma di Bolzano, settori di Lombardia, Marche e Abruzzo.

Allerta meteo gialla domani 23 giugno: l’elenco delle regioni

Come si legge sul sito della Protezione civile, che ogni giorno diffonde il bollettino di criticità, sono 8 le regioni a rischio allerta meteo domani, domenica 23 giugno. Si tratta di: Trentino Alto Adige, Veneto, Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Toscana, Umbria.

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Nodo Idraulico di Milano

Marche: Marc-5, Marc-1, Marc-3

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Meteo, le previsioni per domenica 23 giugno

La giornata di domenica sarà contrassegnata da un tempo compromesso da precipitazioni a tratti molto forti e temporalesche con grandine al Centro-Nord. Al Sud resiste invece un tempo più soleggiato. Temperature in diminuzione, meno accentuata al Meridione.