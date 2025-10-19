Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 20 ottobre in Emilia Romagna

Domani, 20 ottobre, una perturbazione atlantica porterà piogge su Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per l’Emilia-Romagna, con rischio di rovesci e venti forti tra Bologna, Modena e Ferrara. Temperature in calo al Nord.

Il meteo di domani, lunedì 20 ottobre, segnerà un cambio di scenario sull’Italia, con il ritorno delle correnti atlantiche e l’arrivo di una nuova perturbazione, la quarta del mese. Dopo giorni di stabilità anticiclonica, cieli limpidi e assenza di pioggia, il Nord tornerà a fare i conti con maltempo diffuso e un generale calo delle temperature.

Le prime piogge interesseranno già dalle prime ore del mattino Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per poi estendersi gradualmente al resto del Centro-Nord. A causa delle precipitazioni intense attese tra l’Appennino e la pianura, la Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per l’Emilia-Romagna, valida per la giornata di lunedì, con particolare attenzione alle aree di collina e di pianura lungo il bacino del Reno e nei territori di Bologna, Modena e Ferrara.

Il peggioramento sarà accompagnato da venti tesi di libeccio e da un temporaneo calo delle temperature diurne. Da martedì, il fronte perturbato si sposterà verso il Centro e il Sud, mentre sul Nord tornerà una fase più variabile ma ancora instabile. La breve parentesi di maltempo segnerà così la fine del lungo periodo di alta pressione che aveva caratterizzato la prima metà di ottobre.

Maltempo, allerta meteo gialla domani in Emilia Romagna

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, che fa seguito a quelli diffusi nei giorni scorsi, e ha valutato per la giornata di domani, lunedì 20 ottobre, un’allerta gialla su alcune zone dell’Emilia-Romagna.

I fenomeni più intensi riguarderanno i rilievi e i settori appenninici, dove, secondo il bollettino dell’Arpae, le raffiche di vento potranno superare i 70 km/h, con possibili temporali di forte intensità. Il passaggio perturbato sarà accompagnato anche da un calo delle temperature e da un aumento della nuvolosità su tutto il territorio regionale.

Questa la situazione nel dettaglio per la giornata di domani, lunedì 20 ottobre:

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/ allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense.

Meteo, le previsioni per domani 20 ottobre

Domani, lunedì 20 ottobre, il tempo peggiorerà per l’arrivo di una perturbazione atlantica. Cielo molto nuvoloso al Nord e sulla Toscana settentrionale, con residue schiarite in Romagna ed Emilia orientale fino al pomeriggio.

Piogge sparse al Nord-Ovest, in estensione entro sera anche al Nord-Est e alla Toscana; sulla Liguria possibili temporali intensi e persistenti. Neve sulle Alpi oltre i 2000 metri e qualche pioggia anche sul nord-ovest della Sardegna e sulla Sicilia centro-orientale.

Nel resto d’Italia tempo più stabile e soleggiato, con nuvolosità irregolare e spazi di sereno. Temperature in calo al Nord-Ovest e nel Triveneto, con massime anche sotto i 15°C, più miti al Centro-Sud tra 20 e 23°C. Venti deboli, in rinforzo da sud su Ligure, Corsica e Sardegna, con mari mossi.