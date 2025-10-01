Attualità
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 2 ottobre: le regioni a rischio

Il maltempo continua a imperversare su tutto il centro sud dell’Italia e in particolare sui settori adriatici e anche per domani, giovedì 2 ottobre, la Protezione civile ha valutato una allerta meteo gialla per temporali su sei regioni del centro sud.
A cura di Antonio Palma
La fase di maltempo che ha colpito l'Italia prosegue e anche domani 2 ottobre la Protezione civile ha valutato una allerta meteo gialla per temporali su sei regioni del centro sud. L'area di bassa pressione proveniente dall’Europa orientale che sta interessando il nostro Paese, infatti, continuerà a far sentire i suoi effetti anche giovedì, dopo il repentino peggioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte del Centro-Sud, con temporali intensi e diffusi sui settori adriatici e sulla Sicilia.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Nelle prossime ore atteso un movimento ciclonico sul Mare Ionio con maltempo diffuso praticamente su tutto il Centro-Sud caratterizzato da temporali intensi accompagnati da un vento forte che ha fatto alzare a giallo il livello di criticità meteo su diverse zone del Paese. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, giovedì 2 ottobre, una allerta meteo gialla per temporali su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Il Bollettino e la mappa completa di Criticità e Allerta Meteo per domani 2 ottobre:

Immagine

Meteo, le previsioni per domani 2 ottobre

Le previsioni meteo per la giornata di domani, giovedì 2 ottobre, indicano al nord  cielo molto nuvoloso su Piemonte, Lombardia e Liguria con locali piovaschi nel corso della mattinata  ma tempo asciutto altro. Maltempo intenso invece per tutto il settore adriatico di centro sud con temporali su gran parte delle regioni costiere. I fenomeni continueranno nel corso del giorno su Sicilia tirrenica e ionica, Molise, Puglia e Calabria mentre in serata saranno in attenuazione sulle regioni del Centro. Attesi anche forti venti con raffiche al centro-sud e sui litorali di Veneto, Emilia-Romagna, Molise e Campania.

