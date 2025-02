video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 16 gennaio: le regioni a rischio Per la giornata di domani, domenica 16 febbraio 2025, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla in Calabria sia per rischio idraulico che per temporali.

A cura di Davide Falcioni

La perturbazione che ha causato diffuso maltempo al centro sud presto si allontanerà dall'Italia e domani porterà qualche pioggia residua solo al Sud, mentre al Centro-Nord il tempo tornerà stabile e caratterizzato da parziali schiarite. Con il miglioramento del tempo anche le temperature saliranno, soprattutto nelle regioni centrali, mentre la ventilazione si attenuerà.

Nella prima parte della prossima settimana è probabile un generale aumento della pressione e quindi una fase di bel tempo, anche se non mancheranno un po’ di nubi e qualche breve momento piovoso, mentre le temperature si aggireranno attorno ai valori medi per il periodo, con la possibilità di deboli gelate nelle ore notturne e del primo mattino, soprattutto al Nord.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, domenica 16 febbraio 2025, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Meteo, le previsioni per domani 16 gennaio

Per la giornata di domani, 16 gennaio, il cielo sarà nuvoloso al meridione con qualche precipitazione, soprattutto al mattino, su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Nel resto del Paese si alterneranno sole e nuvole, in generale senza piogge o nevicate. Temperature minime in sensibile calo al Centro e Isole Maggiori; massime in sensibile rialzo nelle regioni centrali, in calo invece nei versanti ionici del Paese.