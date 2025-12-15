Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 16 dicembre: le regioni a rischio

Torna il maltempo con piogge e temporali diffusi sia al nord sia al centro sud. Per domanai 16 dicembre la Protezione Civile ha valutato quindi una nuova allerta meteo gialla per temporali su sei regioni.

Una perturbazione in arrivo sull’Italia da domani porterà un’ondata di maltempo con piogge e temporali diffusi sia al nord sia al centro sud, accompagnati da nevicate abbondanti fino a quote collinari sul nord ovest. La Protezione Civile ha valutato quindi una nuova allerta meteo gialla per temporali domani, martedì 16 dicembre, su sei regioni. Come spiega l’avviso di allerta meteo, i primi effetti del peggioramento del tempo lo avremo già dal tardo pomeriggio di oggi con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna, specie sui settori orientali e meridionali. Il maltempo da domani interesserà anche le regioni peninsulari e la Sicilia con fenomeni localmente intensi.

Allerta meteo gialla domani 16 dicembre: le regioni a rischio

Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per domani, martedì 16 dicembre, una allerta meteo gialla per temporali su gran parte di Sicilia e Sardegna e su parte di Calabria, Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte. Dalle prime ore di domani si prevedono inoltre nevicate al di sopra dei 400-600m su Piemonte meridionale ed entroterra ligure di ponente, con quota neve in rialzo al di sopra dei 1000-1200m nella seconda parte della giornata, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti. Il bollettino di alleeta e criticità meteo idro:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale Emilia Romagna: Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Montagna bolognese

Piemonte: Valli Varaita, Maira e Stura, Valle Tanaro, Belbo e Bormida, Scrivia

Sardegna: Bacino del Tirso, Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Toscana: Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Sud

Meteo, le previsioni per il 16 dicembre

Le previsioni meteo per la giornata di domani, martedì 16 dicembre, indicano al nord cielo molto nuvoloso, con rovesci e temporali su Liguria, Piemonte e Lombardia; precipitazioni più irregolari sulle restanti regioni e nevicate su Alpi e Prealpi occidentali, con quota neve che in Piemonte potrà scendere fino ai 300 metri. Temporali fin dal mattino in Sardegna ma in graduale dissolvimento nel corso del giorno quando avremo invece piogge e temporali diffusi su Toscana, Lazio e Umbria, e pioggia su Marche e Abruzzo. Possibile nevicate al di sopra dei 2000 metri sull'Appennino abruzzese. Al sud piogge intense sulla Sicilia, che si estenderanno nel corso della giornata alla Calabria e poi a tutte le restanti regioni, in particolare alla Campania.