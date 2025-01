video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 15 gennaio: le regioni a rischio Anche per domani, mercoledì 15 gennaio, la Protezione civile ha valutato una allerta meteo gialla in tre regioni del sud per rischio idrogeologico e temporali a causa del maltempo che ha investito le regioni meridionali dell'Italia.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo continua interessare il sud Italia e anche per domani 15 gennaio è allerta meteo gialla in tre regioni. L'area depressionaria che si è stabilizzata sul nostro paese è in graduale spostamento e nelle prossime ore le condizioni meteo tenderanno a migliorare ma persisteranno piogge, temporali e neve su alcune regioni dell'estremo sud dove anche domani alcuni sindaci hanno chiuso le scuole per condizioni meteorologiche avverse.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

In base alle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni in atto, il Dipartimento di Protezione civile quindi ha valutato per la giornata di domani, mercoledì 15 gennaio, una allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico, idraulico e temporali su Basilicata, Calabria e Sicilia. Il bollettino completo delle allerte meteo-idro per domani:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Le previsioni meteo per mercoledì 15 gennaio

Per domani, mercoledì 15 gennaio, le previsioni meteo indicano tempo bello e soleggiato al nord, dove però farà ancora molto freddo con gelate notturne, e nuvolosità estesa al sud e sulle regioni centrali adriatiche. Al centro ampio soleggiamento su Sardegna, Toscana, Lazio e Umbria mentre sarà nuvoloso altrove con piogge sparse e neve oltre i 500 metri. Al sud infine cielo molto nuvoloso con piogge diffuse e temporali sul settore ionico di Calabria e Sicilia, isolate piogge invece sul resto del meridione ma con nevicate fino a sera attese sulla Sila in Calabria. I venti continueranno a essere forti su tutto il centro-sud, su Liguria e litorali nord adriatici, anche se in lenta attenuazione nel corso del giorno tranne che per Calabria ionica e Sicilia sud-orientale.