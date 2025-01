video suggerito

Scuole chiuse domani 15 gennaio per neve e maltempo: l'elenco aggiornato dei comuni L'elenco delle scuole chiuse domani 15 gennaio maltempo e neve nelle regioni del sud Italia. Molti sindaci in queste ore stanno firmando ordinanze per lo sto alle lezioni per mercoledì. Interessate in particolare la Basilicata, la Calabria e la Campania.

A cura di Antonio Palma

Scuole chiuse per maltempo e neve anche domani mercoledì 15 gennaio 2025 in diversi comuni delle regioni del sud. Le condizioni meteo infatti non accenno a migliorare e dopo i numerosi danni e disagi provocati da neve, vento e pioggia, molti sindaci in queste ore stanno firmando ordinanze che dispongono la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sui loro territori. Stop alle lezioni per neve, vento e allerta meteo in diversi centri di Basilicata, Calabria e Campania.

sommario 1 Basilicata

2 Calabria

3 Campania

Scuole chiuse in Basilicata domani 15 gennaio

Nuova serie di chiusure delle scuole domani 15 gennaio in Basilicata dove la neve copiosa ha reso impraticabile mote arterie stradali, soprattutto in provincia di Potenza. Ecco l'elenco dei comuni in aggiornamento dove è stato confermato lo stop alle lezioni mercoledì:

Ruvo del Monte

Pescopagano

San Fele

Terranova di Pollino

Anzi

Rapone

In Calabria scuole chiuse domani per maltempo

Il maltempo che sta imperversando in queste ore in Calabria ha causato molti disagi e danni in diversi comuni per alberi sradicati e allagamenti ma anche la neve ha reso impraticabile alcune strade. Diverse amministrazioni locali quindi hanno firmato ordinanze sindacali per la chiusa delle scuole di ogni ordine e grado per domani 15 gennaio, ecco l'elenco:

San Nicola Arcella

Acri

Quali scuole sono chiuse in Campania domani

Anche in Campania alcune scuole chiuse domani 15 gennaio per neve e maltempo, in particolare in provincia di Avellino, ma anche nel Salernitano e nel Napoletano per il maltempo e i disagi creati nelle scorse ore che hanno reso impraticabile spostarsi. Ecco l'elenco in aggiornamento:

Bisaccia

Guardia Lombardi

Striano

Sarno

Andretta